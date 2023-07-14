Світ

Не все однозначно

Президент США Джо Байден – наш друг і союзник? Безперечно, друг, союзник, ініціатор поставок конче необхідного нам озброєння. І недаремно тернополяни на сіті-лайтах дякували йому персонально за поставлені нам гаубиці М777. Але… не все в тій великій міжнародній політиці є простим і однозначним. Саме він, US President, нібито заблокував кандидатуру міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. Останній вважався одним із пріоритетних кандидатів на пост очільника Північноатлантичного Альянсу у разі відставки нинішнього генсека Єнса Столтенберга. Проте, як стало відомо з неофіційних джерел, Байден не підтримав його кандидатуру, хоча британський Прем’єр Ріші Сунак лобіював таке рішення. Причиною позиції Байдена начебто стало те, що Британія почала активно просувати ідею навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і формувати коаліцію з іншими союзниками у цьому питанні, не отримавши попередньо згоди США.

Не легка прогулянка

“Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны”, – ці слова грузинського класика Шота Руставелі (в перекладі) доречно нині нагадати тим, хто кривиться з приводу повільних, на їхній погляд, темпів українського контрнаступу. Тому найкраще – довіритися думці професіоналів. На думку глави Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, контрнаступ України проти російських військ є складним через численні міни та інші перешкоди, і українські війська цілком виправдано діють обережно. “Контрнаступ – це складно… Люди не повинні думати, що це легка прогулянка. Це ніколи так не буває”, – сказав він. За словами Бауера, намагаючись прорвати російські лінії, українські війська зіштовхуються з обороною глибиною до 30 кілометрів. Адмірал вдався і до добре відомих історичних аналогій.”Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не так швидко”, – зазначив він.

Перечекати не вийде

З огляду на дедалі помітніший намір Росії продовжувати тупо, довго, підло і жорстоко вести війну проти нашої країни, Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підкреслив необхідність подальшої підтримки України. Головна її мета – забезпечити ЗСУ необхідними засобами боротьби, а також не дати здійснитись розрахункам Путіна на втому Заходу від цієї війни. “Президент Путін буде думати, що він може нас перечекати, що Альянс втомиться, виснажиться і здасться. Але це не так”, – зазначив очільник британського уряду. На його думку, якщо західні союзники зможуть забезпечити підтримку України в довгостроковому плані, це стане для президента РФ потужним сигналом про те, “що немає сенсу намагатися нас перечекати”. “Ми нікуди не підемо. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Сподіваюся, що це наблизить його до усвідомлення, що він повинен вивести свої війська і припинити незаконний і неспровокований акт агресії”, – підкреслив Сунак.

Україна

Невдячна справа

Така вже капосна журналістська природа – завжди хочеться впіймати когось із наділених високою владою на невідповідності їхніх передбачень та реалій. Очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов ще 5 березня висловив думку, що у держави-терориста залишився час на агресивну війну до кінця весни. “Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати”, – заявив він тоді. А буквально нещодавно заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що російська армія зуміла збільшити виробництво ракет. Наразі, за його словами, ворог здатний виготовляти близько 100 ракет на місяць. О.Громов зазначив, що значною мірою така ситуація склалася через те, що Росія обходить санкції ЄС та США. Прогнози – справа таки невдячна?

Високо стрибнув – низько впав

Можна, виявляється, злетіти на недосяжну для інших висоту (в прямому розумінні), а потім взяти – й гепнутися в брудну калюжу. Щось схоже трапилося з відомим атлетом, колишнім президентом НОК України Сергієм Бубкою. Як виявилося, фірма “Монблан”, яка належить йому та його брату Василеві, працює на тимчасово окупованих територіях. І не просто собі працює, а продає пальне терористам. На початку 2023 року фірма з’явилася у російському реєстрі юридичних осіб, а у травні 2023 року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального. На всіх контрактах із окупантами стоїть підпис Василя Бубки як керівника компанії. Також у реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином РФ. А Сергій Бубка у цих документах значиться громадянином України. Фірма “Монблан” – давній бізнес родини Бубків. Окрім Сергія і Василя, власником бізнесу значиться і їхня мати Валентина.

Тернопілля

Несподіванки проти рутини

Що прикрашає наше життя? Напевно, не в останню чергу – несподіванки, які дають змогу вирватися із занудливої щоденної рутини. Приміром, повідомлення про те, що від початку року інспекторами поліції винесено 9133 адміністративних постанови власникам автівок за різноманітні порушення та переміщено на арештмайданчик 169 автомобілів, які суттєво перешкоджали проїзду інших транспортних засобів або проходу пішоходів, навряд чи викличе особливий подив. Уже звикли. Змирилися з позахмарним рівнем культури наших водіїв. А от те, що у “файному” місті якийсь шляхетний і душевно тонкий чолов’яга під час візиту поліцейських через влаштовану ним же сімейну сварку зробив спробу вистрибнути з балкона із зовсім невеликої висоти (всього-навсього з шостого поверху), напевно, здатне хоч трохи здивувати. Як і вчинок ще одного краянина, який поцупив на підприємстві 250 військових панамок на суму 18750 грн. Можливо, за прикладом сумнозвісного Є.Пригожина захотів створити приватну армію й розпочав з її екіпірування? 250 панамок має вистачити десь на дві роти. А ще (й доволі несподівано) новий в.о. начальника обласної поліції навідався на одну з місцевих скандальних новобудов. Навідався – і наче розворушив осине гніздо. Або ж – купу гною. Наостанок – наскільки несподіваним чи звичним для шановних краян є коментар у соцмережах: “Всі чиновники як тільки попадуться – зразу хворі…”?