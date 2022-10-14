Світ

Обіцянка, у якій не личить сумніватися

Пообіцяти одружитися, як відомо, не завжди означає виконання цієї обіцянки, і Україна не раз мала нагоду пересвідчитися, чого варті запевнення деяких “женихів” (вкупі з їхньою “глибокою стурбованістю”). Все ж, коли обіцянка надходить від очільника наймогутнішої держави світу, в її щирості сумніватися якось не личить. Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв якнайшвидше надати Україні передові системи ППО. Можна звісно, поцікавитися, чому це не робилося раніше – невже були такі великі сподівання на гуманізм Росії? Можливо, на US President вплинув завуальований докір від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, котрий повідомив, що відбивати атаки російських ракет нам доводиться радянською зброєю, якої, до того ж, бракує. Дж. Байден також наголосив на необхідності притягнення Росїї до відповідальності за воєнні злочини, а також надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги. Переконливо? Напевно. Але… “Васька слушает да ест”. Російські “васьки” (чи “вовки”) продовжують чинити злочини проти України, наразі не особливо зважаючи на думку світу…

Дельфіни не допомогли

Є у росіян не позбавлена життєвого сенсу приказка: “У семи нянек дитя без глаза”. Нині усі служби, що відповідають за охорону Кримського мосту, можуть (на нашу радість) з’ясовувати між собою, яка з “няньок” більше винна в тому, що сталося. Насправді їх, отих наглядачів, було значно більше, ніж сім. Цей міст – одне з найбільш захищених місць у світі: його охороняють із землі, з неба, з моря, під водою і навіть з космосу. Серед отих охоронців – загони Росгвардії (мали оглядати автомобілі), спеціальні сили прикордонного контролю ФСБ і антидиверсійні групи, малі рухомі катери, береговий ракетний комплекс “Бал”, оснащений протикорабельними ракетами з дальністю ураження до 260 кілометрів, сучасний комплекс “Бастіон” із крилатими ракетами “Онікс”. Під водою міст охороняють хитромудрі звукові пастки, військові водолази і спеціально навчені дельфіни. Небо над переправою регулярно патрулюють російські винищувачі Су-27 і протичовновий літак-розвідник Ил-38, а з космосу за цим усім спостерігає спеціальний супутник. Достатня і начебто надійна охорона? Мабуть, росіяни так і вважали – до ночі на 8 жовтня. А коли настала ота ніч, вважати так, напевно, перестали…

Політична кухня з французьким присмаком

Тонкощі зовнішньої політики Франції стосовно України зрозуміти, мабуть, не легше, ніж розібратися у смакових особливостях французької кухні – всіх отих Cassoulet, Tartiflette, Clafoutis вкупі з нюансами післясмаку Bordeaux… Президент Емануель Макрон спершу закликав світ “не принижувати” бідолашну Росію, але пересвідчившись, що ризикує здатися адвокатом путінської агресії, дещо змінив риторику. Зокрема, заявив, що виступає за відновлення кордонів України 1991 року. “Цілі зрозумілі – відновити кордони 1991 року. Питання полягає в тому, чи будуть ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом”, – сказав він. Торкаючись військового аспекту, Président de la République Française повідомив, що найближчим часом Україна отримає нову партію САУ “Caesar”, а також сучасну систему ППО “Crotale”. Однак відразу ж зазначив, що “те, що ми даємо їм зброю, не означає, що ми можемо вирішувати за них”. І що “в інтересах України та Росії в певний момент повернутися за стіл переговорів”. А ще додав пікантного соусу, заявивши, що “Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії у випадку, якщо та завдасть ядерного удару по Україні”…

Україна

Спільна проблема з Японією

Якщо ти зазіхаєш на чуже і навіть намагаєшся підвести під свої дії якусь “історичну базу”, то спершу впевнись в тому, що це не зіграє проти тебе. Загарбання Росією після Другої світової війни Курильських островів, що належать Японії, і анексія Криму в 2014 р. та територій України, окупованих тепер – це споріднені приклади розбою і грабіжництва, перенесених на міжнародну арену. Отож, доречним і, сказати б, креативним в світлі останніх подій є підписання Президентом Володимиром Зеленським указу про визнання Курильських островів територією Японії, яка тимчасово окупована Росією. Згідно з ним, Україна підтверджує свою повагу до “суверенітету та територіальної цілісності Японії, включаючи її Північні території”. “Ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території, і всі у світі це добре знають, тому треба, нарешті, діяти та звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Тільки так світ може повернути повну силу міжнародному праву… Агресор має програти”. Справедливо? Безумовно. Справа за малим: почати діяти і звільняти. У цьому, як підказує досвід, у міжнародної спільноти бракує одностайності…

Повторний наступ

Найкращі наміри можуть подеколи приносити не такий ефект, на який розраховують ті, хто їх озвучує. Не раз доводиться чути з екрана телевізора і читати на сайтах, що Росія вже вичерпала резерви і тепер кидатиме в Україні табуни карних злочинців, алкоголіків і наркоманів. З такими воїнством багато ніби не навоюєш, і це мало б нас тішити, але… Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у відповідь на питання, чи можливий повторний наступ на Київ, сказав, що він можливий. Однак, за його словами, для формування відповідних сил і засобів окупантам знадобилося б 2-3 місяці. Хто ж тоді складатиме отой наступальний контингент – згадані вище категорії, озброєні переважно застарілим залізяччям (ще один штамп, яким послуговуються наші медійники)? Водночас генерал Наєв зазначив, що Київ зараз захищений краще, ніж був перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він також висловив думку, що Білорусь може вступити у війну в Україні, “коли отримає відповідну команду від РФ”. І що “якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил”.

Тернопілля

Робиться те, що не мало б робитися

Війна, яка, як здавалося, обходила наш край, цього тижня доволі гучно нагадала про себе: віддаленим бабахканням, відключенням електрики… У людей виникає стрес – як відомо, вельми руйнівна річ для організму. До честі рідної влади, вона завчасу передбачила таку можливість і розширила час продажу алкоголю з 10.00 до 21.00. Тепер у “страждущих і жаждущих” є більше можливостей розслабитися а то й створити собі стан “море по коліна”. І, як ведеться, сісти “підігрітим” за кермо (повідомлення “Автівку розірвало на частини, загинуло двоє людей” стосується не влучання ворожої ракети, а “дурної” їзди). А можна й побавитися з чимось вогнепальним. “Ми вилучаємо досить багато різної зброї у людей, які не мали б її утримувати”, – зазначає очільник поліції області. В чому, чому, а в плані того, що робиться те, що не мало б робитися, славне Тернопілля ніколи не пасло задніх. Черговий вияв креативності стосується кількох наших цілком здорових і придатних до військової служби краян, які разом з теж не враженими дистрофією мешканцями Сумщини і Чернівеччини спробували здійснити прихований марш-кидок з виходом на рубіж, точніше сказати, за рубіж України – в Румунію. Звершення звитяжців-ухилянтів зафіксували прикордонники і тепер їм, ймовірно, доведеться здійснити вже не добровільний рейд у східному напрямку…