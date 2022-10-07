Світ

Застосує чи не застосує?

Ці роздуми не додають ні настрою, ні, напевно, здоров’я, але як нині позбутися отієї майже нав’язливої думки: застосує чи не застосує Путін в Україні ядерну зброю? Російський правитель нещодавно пригрозив використати “всі наявні засоби”, якщо “його країні загрожуватиме небезпека”. Таку небезпеку, на думку Москви, можуть становити атаки української армії на анексовані росіянами частини України. Як воно буде – відомо лише господареві Кремля, а версій, як ведеться, не бракує. Приміром, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає можливість застосування такого крайнього заходу дуже малоймовірною. Він мотивує це тим, що хоча використання ядерної зброї включене до російської військової доктрини, воно було б неприйнятним для союзників Москви – Індії та Китаю. Водночас Уоллес додав, що минулі дії російського лідера – від атаки нервово-паралітичною речовиною в Солсбері до вторгнення в Україну – були “цілком ірраціональними”, отож чого можна чекати від нього тепер – достеменно не відомо нікому…

Симпатиків поменшало

Якщо ти ведеш себе на міжнародній арені в стилі “братка” в московському кабаку, тобто зовсім дико і неадекватно, не варто дивуватися, що число твоїх колишніх симпатиків може почати зменшуватися. Президент Чеської Республіки Мілош Земан віддавна вважався одним з найбільших друзів Кремля в ЄС і не приховував цього. Більше того – до певного часу тішився таким своїм статусом, викликаючи осуд в себе на батьківщині. Однак злочинні дії росіян в Україні здатні змінити точку зору навіть, здавалося б, закоренілих русофілів. Ще в серпні Земан стверджував, що “Росія нічого не отримала і втратила практично все, напавши на Україну”. А зовсім нещодавно речник глави чеської держави заявив, що “президент засуджує російську агресію проти України, засуджує крадіжку Росією української території та разом з іншими верховними представниками держави заявляє, що анексія української території ніколи не має бути і не буде визнана. Росія скоїла злочин проти миру”. Крім цього, Земан підтримав подальше постачання зброї в Україну та участь Чехії в навчанні українських військових.

Чи дотиснуть “бацьку-ухилянта”?

Ще одна “пекуча” тема – можливість вступу у війну Білорусі. Досі “бацька”, як дотепно зазначив військовий експерт Олег Жданов, залишався головним “ухилянтом” від війни в таборі Путіна, уникаючи цієї долі усіма можливими хитрощами. І все ж, якщо Лукашенка Москва таки “дотисне” і він накаже білоруським військам наступати, то які можуть бути наслідки? На думку військового експерта Сергія Грабського, війська підуть в атаку. Однак самостійно білоруська армія якихось серйозних операцій проводити нездатна і може бути залучена лише як співучасник у складі об’єднаного угруповання російських військ. При цьому більшість населення ніяк не реагуватиме, враховуючи шалену пропаганду, яка ллється з телевізорів, радіо в Білорусі. Головне питання полягає в мотивації білоруської армії, тобто наскільки активно солдати братимуть участь у цій війні й чи не будуть тихо саботувати її. А великої мотивації нема, тому що для білорусів це чужа війна, і пояснити білоруським збройним силам реальні мотиви, сенс участі в ній буде досить складно…

Україна

Коли запрацює ленд-ліз?

Нині доводиться чути запитання: коли ж нарешті запрацює ленд-ліз, з яким українці пов’язують великі надії? Ніби оголосив про нього президент США Дж. Байден ще у травні, але досі ця програма, сказати б, “пробуксовує”. Оксана Маркарова, посол України у США, пояснила, що зараз Україна і так отримує озброєння та техніку через окремі рішення Байдена та підтвердження з боку Конгресу, тому ленд-ліз залишається як резервний варіант. “Ленд-ліз нам буде потрібен тоді, коли Конгрес не виділятиме нам кошти на озброєння. За ленд-лізом ми зможемо отримувати від США те, що вони вже мають у власності. Ленд-ліз – це фактично той самий механізм; зброя та техніка даються в оренду чи лізинг, але не на безоплатній основі. Ленд-ліз не є безкоштовним, бо за зброю та техніку після завершення війни треба буде заплатити, якщо Україна захоче залишити їх собі. Тому поки що у нас є безкоштовна можливість отримувати, звичайно, ми її використовуватимемо”, – зазначила пані посол (посолка? послиня? послиця?) – здається, саме той випадок, коли можна позловтішатися з приводу гендерних змінами в правописі…

Світ без опудала

Декому це може здатися поділом шкури ще, на жаль, не впольованого ведмедя, але, думається, екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко намалював цілком прийнятну і зовсім не фантастичну картину розвитку світової історії в контексті війни між Росією і Україною. На його думку, Заходу “доведеться обирати між постійним тремтінням перед російською загрозою і перспективою нормального розвитку всієї Євразії. Але вже з абсолютно іншою Росією, або краще за все – без неї. Найперше: Росія не повинна більше мати змогу виробляти зброю, щоб загрожувати світу. На тлі військової поразки від України це, скоріш за все, буде фатальним для російської державності”. Дипломат зазначив, що “колективний Захід має зрозуміти, що замість світового агресивного опудала, яким стала Росія, йому буде значно вигідніше мати справу з низкою миролюбних постросійських держав”. “Україна великою кров’ю свого народу вже зробила свій внесок у те, щоб стримати російського агресора. Потрібна потужна допомога ЗСУ від Заходу – такою зброєю, яка дозволить остаточно вигнати агресора з усієї загарбаної московитами української землі”, – сказав В. Огризко.

Тернопілля

Незвичні стосунки у холодну погоду

Трохи незвично холодна й дощова погода, що довший час трималася на Тернопіллі, мимоволі змушувала задуматися над тим, якими не зовсім звичними можуть бути стосунки між людьми, навіть в межах однієї родини. Скільки вже злостивих жартів у народі та його фольклорі було відпущено на адресу поганих тещ і їхніх бідолашних зятів – не злічити. Та, виявляється, до отих тещ можна відчувати й по-справжньому синівську любов – настільки, що посадовець однієї з міськрад заради неї, рідної, вступив у конфлікт із законом при вирішенні питання про земельну ділянку. Обійшлося це йому ніби штрафом у розмірі аж 300 неоподатковуваних мінімумів, але на що не підеш, задля неї, так несправедливо оббреханої в анекдотах… Тим часом згадана холодна погода змушує людей (нічого не вдієш) зігріватися – навіть способом, абсолютно протипоказаним їм за специфікою їхньої роботи. Тому навряд чи аж дуже може здивувати той факт, що Тернопільські патрульні виявили водія маршрутки, який напідпитку перевозив пасажирів – ну, справді, чим він гірший за тих, яких пачками щодня затримують за кермом “підшофе”? А щоб у копів не закрався сумнів (може, драгер щось не те показує?) “шоферюга” тримав у кишенях ще кілька пляшок з алкоголем – вочевидь, для подальшого зігрівання…