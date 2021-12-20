Найбільше, про що доводилося шкодувати під час останньої програми “Свобода слова” Савіка Шустера – це про те, що ми живемо в помірних і доволі холодних взимку широтах, а не в екваторіальній частині Африки, Південної Америки чи деінде в ще якихось тропіках.

Тема майбутнього енергетичного Апокаліпсису в країні звучала буквально в кожному виступі. І задав тон такій розмові а заразом – і нещадній критиці команди чинного глави держави і його самого той, хто ще порівняно недавно щось інтимно нашіптував йому на вухо і був, можна сказати, його тінню на численних заходах – колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан. Про суто психологічний підтекст такої його метаморфози – трохи нижче, а зараз – про оту саму енергетику. Так от, за Богданом виходить, що якщо зима буде холодною, то десь в лютому нам всім – “гаплик”. Щось там не так із газом у резервуарах, із вугіллям а заразом – і “чорною” зарплатою для депутатів у конвертах… І взагалі – Президент і його підручні взялися стежити за усіма незгідними і попутно “шити” їм кримінальні справи з твердим наміром посадити. Коли ж присутній на програмі Арсеній Яценюк запитав, хто конкретно винен в такому стані речей (з надією, вочевидь, почути очікувану відповідь), А.Богдан не обманув його сподівань і прямо заявив, що головний винуватець – Володимир Олександрович Зеленський. Присутніми в студії Ю. Тимошенко, В.Гройсманом, Ю.Бойком, уже згаданим А. Яценюком це повідомлення було сприйняте з мовчазною прихильністю…

Те, що для Президента Зеленського зараз настав нелегкий час його каденції, сумнівів не викликає. Разом з колишніми запеклими опонентами проти нього нині виступають і чимало тих, хто палко підтримував його під час передвиборної кампанії. Можна сказати: сам винен, треба було бути більш прискіпливим і обачним у кадровій політиці. Здається, одного знаменитого депутата-ресторатора Тищенка, з його звичками і висловлюваннями, цілком достатньо, щоб скомпрометувати гаранта, а крім нього є ще й інші цінні кадри, без яких він, ну ніяк не може обійтися. Та й манера самого Президента часто вести справи в стилі любого його серцю “Кварталу”, доволі туманно і не дуже зрозуміло висловлюватися (що вдієш – не всім бути Цицеронами і Демосфенами), не кажучи вже про усілякі пандорні оборудки, що стали відомими останнім часом, змушують, як мінімум, стенати плечима. Хоча, одна кинута під час обговорення в студії кимось фраза стосовно того, що “Президент покладає вину на багатих людей” змушує припустити, що В.Зеленський, можливо ненароком, “прищемив хвіст” комусь із сильних світу цього, через що й розпочалася вся ота колотнеча навколо нього. Взагалі ж, з урахуванням негативного ставлення чималої кількості громадян країни до багатіїв, можливий намір Президента притиснути їх заперечення зовсім не викликає – попри нажиті статки, багато представників цієї обраної касти залишилися у своїй поведінці типовими “биками”, а походження отих статків вельми сумнівне і жодним боком не влазить ні в Божі заповіді, ні в людські норми моралі. Ну, а те, що рупором і прапороносцем всієї отої колотнечі на даний час виступає Андрій Богдан, теж може мати цілком тривіальне, “житейське” пояснення: ну, образився чоловік за те, що його без особливих почестей спровадили з впливової посади, затаїв злість, а тепер ось відчув, що настав момент, коли можна поквитатися з колишнім партнером у задушевних розмовах. Банально повторювати, але справді: немає постійних друзів – є постійні інтереси. До того ж, хіба стосунки у верхніх ешелонах влади чимось суттєво відрізняються від людських взаємин у першій-ліпшій установі чи конторі? Навряд…