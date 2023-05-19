Світ

Еволюція за Гегелем

Від хитрої і пропутінської в кінцевому сенсі позиції екс-канцлера Меркель, через облудну “формулу Штайнмаєра” і до нинішньої політики щодо України – такою є еволюція Німеччини в питанні українсько-російської війни. Майже за діалектикою їхнього славетного філософа Гегеля. Чинний Bundeskanzler Олаф Шольц на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні. “Україна готова до миру, але цілком зрозуміло і виправдано хоче, щоб це не означало замороження війни і диктат з боку Росії. Йдеться про імперіалістичний, агресивний напад на українську територію, і тому мир і безпека Європи перебувають під загрозою”, – сказав він. О.Шольц наголосив, що говорити про мир необхідно, виходячи з мирної пропозиції українського Президента. Канцлер також запевнив Україну в продовженні підтримки з боку Німеччини. “Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно”, – сказав він, зазначивши що Німеччина вже надала Україні допомогу на 17 мільярдів євро.

Оцінка одіозного суб’єкта

Цей тип – частий гість на російських ток-шоу. Політолог Сєргєй Марков, довірена особа В.Путіна на президентських виборах. Одного цього достатньо, щоб віднести його до категорії дуже одіозних суб’єктів. Таким він, зрештою, і є, хоча, слід віддати належне, за понад рік війни продемонстрував дрейф від “да мы их шапками закидаем!”, до визнання того, що українська армія виявилася “дуже й дуже сильною”. “ЗСУ – це унікальне поєднання російського солдата (?), німецького офіцера і американського генерала”, – заявив Марков. “Ми що планували? – продовжує бідкатися придворний кремлівський політолог, – подавляємо українську ППО, і наші літаки повністю домінують в повітрі. Але нічого не вийшло – знищити українську ППО не вдалося… Те ж саме і з артилерією: як тільки ми висуваємося, то одразу ж потрапляємо під масований артилерійський і ракетний удар рівної нам за силою української армії”. Можна, звісно, посперечатися, чи так вже багато є в українських вояках від російських “солдатушек”, але така оцінка “твердолобого” російського яструба, заслуговує на увагу.

Пиво з… каналізації

Мимоволі пригадалася розповідь дотепного і винахідливого героя Адріано Челентано в комедії “Блеф”: “Мене звинуватили у підробці великої партії імпортного пива – мовляв, воно мало запах сечі. Яка там підробка – це справді була сеча!”. Життя подеколи буває схожим на “кіношні” сюжети: у Каліфорнії компанія з переробки води та пивоварня разом створили пиво зі… стічної води. Напій виготовили із переробленої води з душових, пралень та раковин 40-поверхового житлового будинку в Сан-Франциско, отож дефіциту сировини для виробництва пінистого продукту, напевно, не було. Як повідомляє видання The Guardian, після багатьох років посухи в Каліфорнії переробка води стала нагальною проблемою, і переробка відходів на питну продукцію обіцяє стати одним із способів її розв’язання. Справа за малим: з’ясувати, як це новаторство оцінять споживачі?

Україна

Суд тхне з голови

Звідки гниє риба? Доводилося чути, з голови. Цей статечний добродій зі смиренно складеними на столі руками та виразом чесно виконаного обов’язку на обличчі теж, як повідомили покликані слідкувати за процесом гниття компетентні органи, почав відчутно, як би це сказати… тхнути. З голови, оскільки сам є отим головою. І не ОСББ чи сільгоспспілки, а головою цілого Верховного Суду України. Звати його Всеволод Князєв, і саме його затримали співробітники антикорупційних органів. Затримали на гарячому – за справою, яка особі його сану не так щоб дуже личила – отриманні хабара. На яку суму? Та суща дрібничка – якихось $3 млн без малого. Князєв, як повідомляється, не був єдиною паршивою вівцею в чистому і непорочному стаді – на тлі його затримання проведені обшуки ще у 18 суддів Верховного суду. Всі вони, на чолі зі славним головою, начебто пов’язані стосунками за схемою “дав-взяв” з людьми, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Останнього, до речі, нещодавно французьке правосуддя відмовилося екстрадувати в Україну, оскільки запідозрило політичний підтекст у його справі.

Дії розпусного характеру

До болю знайома нині картина: хтось віддає життя за країну, а хтось в той самий час просто сходить з глузду. Приклади цього – на кожному кроці. У Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом… на зупинці громадського транспорту. Як йдеться у судовому рішенні, ще в січні дівчина “вчинила дії розпусного характеру, а саме: перебуваючи оголеною нижче поясу, вступила в статеві зносини з чоловіком (кохання, звісно, зігріває, але чи не холоднувато було?). На думку суду, це було стало “проявом безсоромності та грубої непристойності”. Понад міру хтива особина вирішила, вочевидь, діяти за принципом “Покірну голову меч не січе” і визнала свою провину. Суд врахував це, а також вік дівчини (лише 18 років – є ще час для розвитку) і обмежився усним зауваженням, а справу проти неї закрив. Дивним чином залишився поза увагою юстиції той, хто посильно сприяв “діям розпусного характеру” – партнер дівчини у цьому цікавому занятті. Причиною цього, як повідомлялося, стало те, що він … не прийшов на судове засідання. Напевно, дуже сором’язливий хлопчина…

Тернопілля

Правосвідомість віслюків

Пишаюсь нашими краянами: ініціативними, креативними, всебічно розвиненими. Один з них, наприклад, вирішив популяризувати серед працівників Державної прикордонної служби творчість британського живописця Вільяма Тернера. Того самого, який зображений на 20-фунтовій купюрі. 31-річний естет запропонував митникам одразу п’ять отаких банкнот – передусім, звісно, для їхнього самовдосконалення. Ну, і ще за дріб’язкову послугу – сприяння у безперешкодному перетині кордону. Митники виявилися настільки задоволеними цим “майстеркласом”, що вирішили повідомити про нього поліцію. Тим часом черговим караулом пожежної команди одного з сіл ліквідовано пожежу сухого очерету на площі 4000 м кв. “Чому люди так безглуздо поводяться і не враховують наслідки своїх дій?”, – запитують вогнеборці. Запитують риторично, адже навряд чи хтось із паліїв чесно і відверто зізнається, що у нього просто бракує “клепки” в голові. Або ж що йому на все і на всіх начхати. Яким може бути засіб впливу на таких співгромадян? Як варіант, можна зобов’язати їх купити пару віслюків із зоокутка парку “Сопільче”, яких, разом з іншими тваринами, не від доброго життя збираються продати. Спільну мову з вухастими конеподібними знайти буде, мабуть, неважко: розумовий розвиток майже порівнянний, хоча правосвідомість віслюків, напевно, таки вища – їм, принаймні, не забреде у голови ідея палити очерет…