Світ

Трохи розтягнуті терміни

Як виявилося, західну техніку теж підбивають і пошкоджують на полі бою, отож питання її поповнення є для ЗСУ вельми актуальним. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає довгоочікувані танки Abrams на початку осені. “Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання. Зокрема, перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли вони завершаться, танки будуть доступні для використання”,- зазначив він. За словами глави Пентагону, трохи розтягнуті терміни доставки “Абрамсів” пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють їх в Україну і готують українських військових для роботи на них, але й створюють необхідну інфраструктуру. Втім, самі українці подеколи реагують на цю історію з іронією, яку американці, припускаю, можуть і не зрозуміти: “Нічого термінового, партнери, ми почекаємо… Можете у 2024 надіслати. Чи у 2025..”, – це з соцмереж.

Кримінальне “братство славянских народов”

Якщо “заплечных дел мастера” російських спецслужб запросто вправляються із полонієм і “Новачком” у Великобританії, то що завадить їм шпигувати і займатися диверсіями деінде в Європі? Приміром, неподалік наших кордонів – у Польщі. Як повідомило видання The Washington Post, тамтешні правоохоронці викрили диверсійно-розвідувальну групу, яка мала стежити за перевезенням озброєнь до нашої країни і влаштовувати диверсії. Серед затриманих – 12 зрадників-українців, один росіянин і троє громадян Білорусі, тобто улюблене Путіну й Лукашенку кримінальне “братство славянских народов”. Поміж інших “добрых дел”, російські роботодавці з ГРУ (є, знаєте, така гуманітарно-просвітницька установа при генштабі армії РФ) доручала своїм найманцям вчиняти підпали і вбивства. За даними Служби внутрішньої безпеки Польщі (ABW), оголошення для потенційних диверсантів розміщалися серед пропозицій про роботу та оренду житла. Завербованим платили криптовалютою та банківськими переказами з рахунків, які неможливо відстежити. Конкретно на цій групі російській розвідці вдалося (всупереч своїй волі) трохи зекономити…

Перформанс у жіночому футболі

Жіночий футбол, як і бокс, боротьба чи важка атлетика багатьма чоловіками, м’яко кажучи, не сприймаються. Самі ж представниці слабкої статі (ага – на змаганнях з важкої атлетики це особливо впадає у вічі) наполегливо доводять своє право освоювати ці види спорту нарівні з чоловіками. І виносять це своє прагнення на планетарний рівень. 20 серпня в австралійському Сіднеї відбувся фінальний матч жіночого чемпіонату світу між збірними Іспанії та Англії. Впертий, хоч і не завжди по-футбольному естетичний двобій (після Зідана, Роналдіньо, Мессі на фінти віртуозок з довгим волоссям дивишся з деякою іронією) закінчився перемогою іспанок – 1:0. У нас же є особливий привід запам’ятати цю дату і цей матч: в середині першого тайму на поле вибіг вболівальник у масці та футболці на підтримку України. На футболці був портрет Владіміра Путіна, стилізований під зображення Адольфа Гітлера з написом “Stop Putler”. На спині було написано “Звільніть Україну”. Стюарди, звичайно, вивели сміливця за межі поля, але – не раніше, ніж його перформанс побачили глядачі на стадіоні й численна телеаудиторія.

Україна

Терор проти енергетики

Камінець в город тим, хто пророкував, що війна триватиме “до осені 2022 року”: Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські війська можуть спробувати цієї осені й зими повторити терор проти української енергетики і наголосив, що Україна має бути готова до цього на державному і місцевому рівнях. За словами глави держави, захист української енергосистеми здійснюється за допомогою двох елементів: фізичного захисту об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни. “На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці”, – сказав В.Зеленський.

Військова операція на… приватній будові

Зворушливо і ностальгічно війнуло колишнім, довоєнними життям, з його усталеними порядками і звичаями: на Одещині військові за наказом заступника командира батальйону майже рік будували його приватний будинок, отримуючи за це зарплатню. Зрозуміло – як за виконання службових обов’язків. За інформацією ДБР, ще в серпні минулого року заступник командира військової частини дав підлеглим бійцям бойовий наказ: приступити до виконання обов’язків з оборони та захисту країни. А конкретно: будувати для нього маєток під Одесою. І, як і належить при проведенні військових операцій, суворо нагадав їм про необхідність дотримання таємниці. Але… або не всі дослухалися до його інструкцій, або ще з якоїсь причини, але, як нерідко ведеться, таємне стало явним. Ударну будову і звитяжців, які виконували на ній оті самі обов’язки з оборони та захисту, витягнули на світ білий – разом з їхнім батьком-командиром. Збитки внаслідок організованої ним “бойової підготовки особового складу” склали понад 2 млн гривень.

Тернопілля

Ностальгія з кримінальним душком

Кому невідоме щемливе почуття зустрічі з рідною школою? Спогади про однокласників, дівчинку на парті попереду, яку шарпав за кіску, сувору, але й добру вчительку… Мешканця одного з сіл на Кременеччині настільки заполонили емоції таємних (із зламом замка вхідних дверей) відвідин своєї колишньої школи, що він вирішив прихопити (на добру пам’ять, звісно!) з кабінету бухгалтера ноутбук, 1300 гривень і всілякий канцелярський дріб’язок. Про те, до чого призводить давня схильність, розповів і випадок з раніше судимим за справи з “наркотою” чоловіком: відчувши ностальгію за минулим, він посадив на ділянці кущі коноплі, яку не дуже полюбляє законодавство. Причому, зробив це не нахабно-відкрито, а замаскував заборонене зілля між рядами кукурудзи. Втім, з цього кустарного промислу могли б зневажливо посміятися організатори злочинної мережі з розповсюдження важкуватих наркотичних засобів у особливо великих розмірах. “Могли б посміятися”, – ключова фраза в даному випадку, оскільки двом ініціаторам прибуткового бізнесу нині, вочевидь, не до сміху: їх затримано “на гарячому” під час інтимного заняття – закладання значної кількості доз психотропів у таємний сховок. Ще одна новина – із розряду вже зовсім нині тривіальних: СБУ заблокувала 7 корупцiйних схем ухилення вiд мобiлiзацiї в рiзних регiонах України. У цьому щасливому числі знайшлося місце й для Тернополя. Тут затримано посадовця вiйськкомату, чи то пак ТЦК СП. Він разом з трьома спільниками своєрідно витлумачив оте СП (соціальна підтримка) і заходився забезпечувати бажаючих (вочевидь, за “Велике спасибі!”) фальшивими документами про “списання” з вiйськового облiку…