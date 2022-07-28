Президент нагородив орденами двох Героїв з Тернопільщини. Посмертно…

Двох Захисників з Тернопільщини нагороджено орденами. На жаль, посмертно…

Під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності голова обласної військової адміністрації Володимир Труш вручив високі відзнаки батькам Героїв.

Згідно з указом Президента України «Про відзначення державними нагородами» за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:

орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено (посмертно) солдата Конета Василя Івановича. Нагороду отримав батько загиблого Героя – Конет Іван Михайлович;

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено (посмертно) майора Москалика Михайла Івановича. Нагороду отримала мати загиблого Героя Москалик Надія Степанівна.

Герої не вмирають. Слава Україні!