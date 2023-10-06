9 жовтня – Всесвітній день пошти (Міжнародний день поштової служби). Сьогодні для багатьох людей працівники пошти є чи не єдиним джерелом інформації, доброї звістки та привітного слова, які разом із листами та газетами вони приносять в кожен дім.

Цьогоріч Тернопільська дирекція акціонерного товариства “Укрпошта” за сприяння Тернопільської обласної служби зайнятості шукала працівників на 93 вакансії. Зараз у товаристві є 38 актуальних вакансій: листоноша (поштар), оператор поштового зв’язку, сортувальник поштових відправлень та виробів друку, начальник відділення зв’язку, водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту агрегатів, електромеханік. Зарплата цих працівників до 13,3 тис. гривень.

ТОВ «Нова пошта» також має роботу для 3-х вантажників. Зарплата – до 20 тис. грн

До слова, за спрямуванням служби зайнятості у Полтавському ЦПТО ДСЗ за 3,5 місяці можна здобути професію оператора поштового зв’язку (за індивідуальними планами і програмами з використанням дистанційних технологій).

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо Вас зацікавили вакансії та можливість професійної підготовки, за детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.