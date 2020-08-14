Зловмисник неодноразово зливав пальне з тепловоза, а потім продавав його.

Поліцейські спіймали чоловіка на місці вчинення правопорушення – він намагався викрасти 40 літрів солярки.

Як розповів начальник Збаразького відділення поліції Віктор Волощук, до правоохоронців надійшло повідомлення, що працівник одного із підприємств вчиняє крадіжки дизпалива. Поліцейські перевірили інформацію. У ході проведення оперативних заходів вони встановили особу, яка здійснювала протиправне.

Зловмисника поліцейські застали на місці вчинення злочину. Чоловік після чергування, у вечірній час, зливав пальне з тепловоза. Загалом встиг перелити у каністри 40 літрів. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено ще 100 літрів дизпалива, яке він мав намір продати.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.