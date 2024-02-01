Шахраї не перестають обдурювати громадян і виманювати гроші. З банківського рахунку тернополянки зникло 22 тисячі гривень після того, як вона виконала умови незнайомця.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції за допомогою звернулася 32-річна жінка. Вона розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції і запевнив про нібито хакерську атаку на електронні гаманці. Потерпіла повірила аферисту і повідомила йому дані своєї банківської картки та код підтвердження, що їй надіслали. Як результат, жінка втратила усі кошти, що були на рахунку.

Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Правоохоронці наголошують жителям області бути уважними та обережними з подібними співрозмовниками. Не довіряйте телефонним незнайомцям, які розповідають про проблеми з банківськими рахунками. Не виконуйте їхніх умов, щоб не втратити гроші. Ні в якому разі нікому не розголошуйте дані електронних гаманців та коди, які надходять вам на смартфони.