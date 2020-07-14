Телефонний дзвінок від псевдопрацівника банку обійшовся жителю Зборівського району втратою чималих заощаджень.

За допомогою потерпілий звернувся до працівників поліції.

Зі злів заявника, до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив краянина, що в власника карткового рахунку закінчується термії дії електронного гаманця. Й аби вберегти кошти їх необхідно зняти на покласти на інший банківський рахунок, який за історією афериста вже відкрили для краянина. Чоловік без роздумів здійснив операції з банкоматом та терміналом, але згодом зрозумів, що його ошукали, адже не знав номера рахунку, а додзвонювач вимкнув телефон.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.