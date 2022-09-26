Зараз внутрішньо переселені особи по території всієї України максимально намагаються інтегруватись у місцеві громади для того щоб відновити життя. Люди шукають підходяще житло, думають про роботу, хочуть самі створювати робочі місця і ставати підприємцями. Хтось перевозить бізнес з окупованих територій туди де виробництво можна налагодити. Словом, люди продовжують жити де це можливо і треба створювати для цього максимальні умови.

З початку війни Бережанська громада прийняла 4140 переселенців, більше 90 % зупинилися в місті Бережани. Для того, щоб реалізовувати спільні ініціативи на користь громади та її жителів, вони заснували Креативний хаб спільно з місцевими громадськими організаціями та за підтримки міської ради.

Яка ситуація з ВПО у Бережанах

Отже, з вуст Марії Лук’янової, заступниці голови Бережанської міської ради, відомо, що на сьогодні у Бережанах проживає 2 383 внутрішньо переміщених осіб. Однак, це ті які зареєстрували статус ВПО коли приїхали в цю громаду:

– Загальна кількість внутрішньо переселених осіб у Бережанах 2 383 особи. Але проблема у тому, що ті люди які переїжджають в інше місце не знімають себе з реєстрації і, фактично, неможливо підрахувати точну кількість переселенців на даний момент.

Серед тих, хто залишається, є відсоток дуже активних, працездатних і свідомих людей, які хочуть щось робити.

До Бережанської ОТГ переїхала ГО «Бахмат», яка працює з 2008 р., зареєстрована у місті Бахмут, Донецької області. Представники цієї організації звернулися до міської ради м. Бережани з пропозицією організувати велику зустріч для знайомства переселенців, на що МР відгукнулась і проводила комунікаційні зустрічі з ВПО, де люди мали можливість познайомитись. Потім найактивніші почали працювати з відділом економіки і писати окремі проекти. Допомагає правильно юридично писати проекти, формувати заявки та договори переселенець з Миколаївської області, юрист за освітою.

За словами керівника ГО «Бахмат», Володимира Березіна – їх організація має такі напрямки роботи:

1-й – це допомога збройним силам України

– це допомога збройним силам України 2-й – це допомога громаді (ми дуже маємо працювати на позитивний імідж переселенців, бо інакше навіть якщо ми будемо святі але про нас нічого не будуть знати, то почнуть говорити щось погане). Ми дякуємо міській раді Бережан зокрема Марії Лук’яновій, яка відгукується на усі наші прохання.

– це допомога громаді (ми дуже маємо працювати на позитивний імідж переселенців, бо інакше навіть якщо ми будемо святі але про нас нічого не будуть знати, то почнуть говорити щось погане). Ми дякуємо міській раді Бережан зокрема Марії Лук’яновій, яка відгукується на усі наші прохання. 3-й – це допомога переселенцям. Кожен переселенець — це особистість. І якщо знайти до людини підхід можна абсолютно відкрити її. Кожна людина це ресурс!

Ми, усі переселенці в Бережанах, намагаємось об’єднатись, знайти одне одного. Ми 2-а хвиля переселенців, бо вже виїжджали в 14-му році. Найважливіше для нас – це допомога збройним силам України. Тому ми пішли в міський центр допомоги ЗСУ – це святе! Але окрім цього ми хотіли бути залучені до життя громади.

Ще у квітні ми організували спільну толоку для прибирання сміття навколо ставу. Спочатку ніхто не вірив в те що з нами на цю толоку вийдуть і місцеві мешканці але більше 50 людей приєдналися до нас! Ми за те щоб створювати різні ініціативи, щоб рухатись а не сидіти і грузити себе думками про те що зараз відбувається на Донбасі, бо там капець. Ми організовуємо екскурсії, їздили в Зарваницю, максимально спілкуємось з ВПО.”

Власне на таких великих зустрічах переселенців і познайомились керівник ГО «Бахмат», Володимир Березін та Груб’як Віктор (керівник креативного ХАБу Бережан). Пан Віктор розповів про ідею об’єднати ВПО для створення робочої групи з пошуку роботи та організації приватних підприємств самими переселенцями.

Назвали це об’єднання – креативний ХАБ і коли постало питання про надання статусу цьому ХАБу, спільно вирішили створити структурний підрозділ на базі ГО «Бахмат» і вже у липні цього року креативний ХАБ був зареєстрований.

Далі зі слів Віктора Груб’яка, підприємця та керівника креативного ХАБу Бережан: чому власне ми відкрились як підрозділ ГО «Бахмат»?Тому що у креативному ХАБі усі різні люди, навіть добре не знайомі між собою і у нас очевидно мало хто б повірив, а ГО «Бахмат» працює з 2008 р. + враховуючи те як зараз багато відкривається різноманітних благодійних фондів та громадських організацій, ми не бачили необхідності ще в одному такому новоутворені і вирішили зробити кооперацію з людьми які вже мають досвід + щоб не відкривати додаткові рахунки, не плодити звітність… Тому сьогодні ми працюємо під егідою ГО «Бахмат».

Що ж таке креативний ХАБ Бережан?

На Харківщині пан Віктор займався фермерством, у нього було 2000 г. землі і тільки два дні як ці території звільнені від окупації; радник голови району по сільському господарству; депутат райради; працював з молодіжними радами.

– Мені особисто відомо близько двох десятків людей, які не хочуть повертатися у свій попередній дім, бо навіть після закінчення війни сусід який у нас буде… люди не хочуть повертатись і планують залишитись у Бережанах, – зазначає Груб’як Віктор – керівник креативного ХАБу Бережан.

Коли Віктор приїхав у Бережани (у період Великодніх свят), я побачив що наші переселенці мало чим зайняті і мені захотілося цих людей організувати, створити таке місце зустрічі де усі могли б приходити і просто говорити: “І 1-е що ми зробили, коли організувалися в кількості 30 людей – організували екскурсію. Потім ми ініціювали збори і на них вже вирішили що будемо щось робити. Багато людей розуміють що додому вони повернуться не швидко, тому що комунікації розбиті і налагодити роботу буде не так просто. Ми вирішили розвивати бізнес тут і бути корисними вже там де ми є”.

Міська рада всіляко готова підтримувати ініціативи Креативного хабу. Марія Лук’янова розуміє, що активна громадськість, яка діє спільно та ділиться досвідом, принесе користь та розвиток усій громаді:

– Креативний хаб –створений активними ВПО, які не хочуть сидіти вдома. Мають досвід підприємницької діяльності. Основна мета – самозарадність і самозайнятість. Спільними зусиллями вони вже зареєстрували одного ФОПа по ландшафтному дизайну, пишуть різні проекти. Таким чином ці люди стараються залучити кошти, бо наш бюджет слабенький і від нас великої підтримки вони не можуть отримати.

Зараз у креативному ХАБі – приблизно 30 осіб, з яких дуже активних – 10.

Про роботу, цілі та результати, яких досягли люди з ГО креативний ХАБ Бережан читайте у наступній статті…

Наталка Хамуляк, ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”

Матеріал підготовлено у рамках проєкту Київський Діалог: Створення в українських регіонах соціального капіталу для громадських ініціатив, орієнтованих на реформи, що реалізується німецькою ГО «Європейський Обмін» та Міжнародним Фондом «Відродження» у партнерстві з регіональними ГО за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.