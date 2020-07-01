Незадовго до початку карантину Держкомстат оприлюднив дані, згідно з якими Тернопіль разом з Києвом та Дніпром потрапив до трійки міст, які мають найкращі перспективи щодо працевлаштування.

Це й не дивно – область знаходиться на перетині багатьох туристичних шляхів, багата на природні красоти, старовинні замки. Та й сам Тернопіль – дуже гарне, затишне місто, в якому є що подивитись. В розпал туристичного сезону досить легко знайти роботу в Тернополі працівникам готелів, ресторанів, туристичних бюро.

Увага до міста та області з боку іноземних інвесторів призвела до створення нових промислових та переробних підприємств. Вони дають найбільшу кількість вакансій.Для роботи на заводах постійно потрібні робітники, яким пропонують цілком пристойну зарплату:

зварювальникам до 24000 гривень;

складальникам металевих конструкцій до 20000;

електромонтажникам – до 18000.

Міський центр зайнятості пропонує працевлаштування в Тернополіводіям, продавцям, підсобним робітникам, спеціалістам з озеленення, трактористам, працівникам лісового господарства. Але охочих займати ці посади не так то вже й багато.

Навіть при зарплаті 8-12 тис. гривень більшість представників робітничих професій та селян воліють їхати на заробітки за кордон.

Досвідчені професіонали також користуються попитом в тернопільських роботодавців. В місті постійно не вистачає:

фармацевтів, медсестер та лікарів;

інженерів;

бухгалтерів;

торговельних представників;

програмістів.

Де шукати роботу

Фахівці з багаторічним досвідом найчастіше використовують інсайдерську інформацію з вузьких професійних кіл. Але новачкам такий шлях пошуку вакансії не підходить. Для них набагато більше шансів швидко працевлаштуватись в місті Тернополі, слідкуючи за інформацією спеціалізованих інтернет-сайтів. Вони кілька раз на добу оновлюють інформацію.

Початківцям не варто соромитись пропонувати свої послуги через відсутність досвіду. Працедавці в багатьох галузях охоче беруть в штат людей, які відкриті для нових знань і сповнені енергії.

Допомагають працевлаштуватись й кар’єрні радники, які працюють в центрі зайнятості. Фахівці навчають аналізувати попит на ринку праці та адаптувати власні знання і навички, щоб реалізуватися, як фахівець. За потреби радники спрямовують на безкоштовні чи частково платні курси перекваліфікації. Можливостей працевлаштування чимало навіть у період карантину. Діючи активно, ви зможете знайти місце, гідне ваших знань та вмінь.