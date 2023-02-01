Навіть якщо людині подобається багато спілкуватися своєю рідною мовою, необхідність підтримувати навіть найпростішу розмову іноземною мовою може перетворитися на справжнє випробування. Проблема в тому, що більшість тих, хто вивчає англійську, навіть не намагається переходити від теорії до практики і починати спілкуватися поза заняттями. Але насправді існує велика кількість способів практикувати усне мовлення, навіть не проживаючи в англомовному середовищі.

З чого потрібно починати вчити розмовну англійську?

Новачкам, які взялися вивчати англійську мову буквально з нуля, бажано записатися в мовну школу або онлайн філіал для занять із учителем, щоб той поставив правильну вимову. Здобуття іноземного акценту забезпечить викладач, який є носієм мови. Важливо заздалегідь визначитися, який варіант вибрати – американський чи англійський.

На курсах з нуля новачка навчать:

вимові літер в алфавіті, звуків;

базової граматики;

навичкам листа для закріплення граматики та лексики;

аудіювання для сприйняття англійської мови на слух;

розмовної англійської вже з першого заняття.

Як практикувати розмовну мову самостійно?

Якщо немає коштів чи часу для регулярного відвідування курсів чи школи, є варіант взятися за вивчення мови власними силами. Для успішного подолання мовного бар’єру можна скористатися такими підказками:

Користуватися програмами. Сьогодні пропонується великий вибір онлайн-додатків для вивчення англійської мови, включаючи також і словники. Вони дозволять дізнатися правильну вимову, значення слова, його переклад. Також програми допоможуть з побудовою пропозицій та вживанням часів.

Розмовляти у соцмережах. Можна знайти співрозмовника-іноземця в Інтернеті. Так, це буде письмова, а не мовна практика розмовної англійської, але вона дозволить вивчити сучасну лексику та сленгові вирази.

Вчити мову з конкретних тем. Наприклад, англійська потрібна для подорожей. Можна підписатися на відповідних блогерів у YouTube і дивитися їх відео, читати актуальні статті на тематику.

Як із пасивних знань зробити активні?

При вивченні англійської мови знання переважно залишаються теоретичними – тобто пасивними. Щоб перетворити їх на активні, потрібно якнайбільше практики. Так, наприклад, говорячи рідною мовою, людина не замислюється про форму використаного слова. Тобто, мова відпрацьована вже до автоматизму. Але якщо йдеться про пасивні знання, вони використовуються рідко. З цієї причини їх слід відпрацювати до автоматизму, щоб при живому спілкуванні не довелося роздумувати про те, яку форму слова вжити або як правильно побудувати речення. Це дозволить повноцінно поринути у розмову.

Якщо просто накопичувати знання у голові, але так і не користуватися ними, вони так і залишаться простою теорією. Також великий ризик, що без регулярного повторення і належної практиці вони скоро зітруться з пам’яті. В результаті все доведеться проходити заново. Єдиний варіант – це регулярна практика і, як наслідок, нагромадження досвіду. Тільки так англійську розмовну промову справді можна довести до повного автоматизму.

Корисні способи для практики розмовної англійської

Щоб регулярно практикувати розмовну англійську, можна скористатися такими корисними способами:

Спілкування із однодумцями. Серед друзів та знайомих також можна знайти людей, які хочуть навчати чи вже вчать мову. Практикувати розмовну англійську разом – чудовий вибір. Можна зустрічатися віч-на-віч або ж розмовляти по Skype або по телефону.

Розмовний клуб. Це місце, де збираються любителі іноземної мови, щоб отримати необхідну практику живого спілкування. Слід зазначити, що це уроки, саме спілкування. Тому цей варіант не підійде тим, хто тільки починає вивчати мову. Для відвідування такого клубу англійська має бути хоча б на середньому рівні.

Сайти для спілкування з іноземцями. Практика розмовної англійської онлайн доступна, навіть якщо рівень недалеко пішов від початкового. Завжди можна скористатися онлайн-перекладачами. Крім того, є достатньо сайтів для взаємного мовного обміну. Наприклад, можна познайомитися з англійцем, який хоче вивчати російську. І вчити його мові замість того, щоб отримувати уроки англійської прямо від носія.

Мовна школа. Англійські курси у Києві передбачають велику кількість розмовної практики – більше половини заняття віддано їй. Це позитивним чином впливає і на розуміння мови, і на тренування мови.

Таким чином, практика спілкування англійською є найважливішим елементом у вивченні мови. Обов’язково вона має бути присутня і у вивченні англійської. Можна вибрати будь-який відповідний спосіб із запропонованих та почати практикуватися тут і зараз.