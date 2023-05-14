Рятувальники всю ніч гасили пожежу в Тернополі, яка виникла після рашистських обстрілів ракетами. До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Як повідомляють у ДСНС, вчора орієнтовно о 22:35 російські терористи завдали ракетного удару по Тернополю. Попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, яке призвело до пожежі. У місцях падіння було зафіксовано два осередки горіння. О 01:52 була локалізована пожежа першого осередку, а о 02.28 годині — пожежа другого.

Сьогодні близько 5 години ранку наше місто було вдруге атаковане ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих.

На місцях падіння боєприпасів працюють представники Головного управління ДСНС України у Тернопільської області, ГУ НП, СБУ, органи місцевої влади.

“Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих предметів, які можуть становити загрозу для громадського порядку та безпеки, необхідно негайно повідомляти на спецлінію 101 або на місцевий відділ поліції. Також хочемо звернутись до громадян з проханням бути обережними та уважними, уникаючи небезпечних предметів”, – наголошують рятувальники.