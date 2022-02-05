Пожежа у Тернополі: врятували чоловіка, котрий вже не міг пересуватися. ФОТО

4 лютого о 17:54 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Малишка, 1 у Тернополі.

Телефонували мешканці будинку, які повідомили рятувальникам про дим та полум’я, що пробивались крізь балкон другого поверху п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

До місця події вирушив черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час розвідки та гасіння пожежі, поряд з осередком пожежі, в задимленому приміщені кімнати квартири на 2-му поверсі вогнеборці виявили потерпілого, з ознаками отруєння продуктами горіння. Чоловік перебував у свідомості, однак самостійно не міг покинути помешкання. Його негайно транспортували на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС життя людини було врятоване.

Невдовзі, о 18:19, пожежу локалізували та о 18:21 – ліквідували. Під час гасіння врятовано людину та не допущено подальшого поширення полум’я.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на балконі квартири на площі 2 м.кв. Евакуація мешканців будинку не проводилась. Потерпілий – мешканець квартири, громадянин 1970 року народження, госпіталізований до одного з лікувальних закладів міста.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.