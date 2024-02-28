“Позавчора тільки спілкувались…”: несподівано відійшов у засвіти письменник з Тернопільщини

Несподівано відійшов у засвіти письменник з Бережан Богдан Андрусяк.

Сумну звістку повідомили в обласній організації Спілки письменників України, активним учасником якої був наш земляк.

“Позавчора тільки спілкувались…

Нехай добрий, світлий спомин про Богдана Андрусяка назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Важко знайти слова втіхи… проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть”, – ідеться у повідомленні колег по перу.

Старий горіх відкланявся землі

і в лет пустився жовтими листками…

Стояв листопад в жовтому брилі

над Золотої Липи берегами.

І мелодійним голосом століть

заграли дзвони, мов старі органи…

Новий масив, неначе неофіт,

не вписувався в древні Бережани.