Поводився агресивно і знепритомнів: патрульні врятували чоловіка, у якого сталося загострення психічного захворювання

У Тернополі поліцейські надали домедичну допомогу чоловіку, якому стало погано.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її син поводиться агресивно. На виклик виїхала мобільна група із реагування на факти домашнього насильства.

На місці події поліцейські виявили чоловіка, який перебував у непритомному стані. Правоохоронці надали йому невідкладну допомогу та стежили за його станом до прибуття медиків.

Як пізніше з’ясувалося, чоловік має має проблеми зі здоров’ям і швидка реакція правоохоронців врятувала його життя.

Родичі навіть не здогадувалися, що така поведінка може бути спровокована загостренням хвороби.