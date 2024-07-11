Впродовж шести місяців до територіальних підрозділів поліції області надійшло 4 876 заяв та повідомлень від громадян за фактами правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством.

За даними управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, на профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насильства перебуває 3 251 особа. Водночас слідчі поліції розпочали 112 кримінальних проваджень за ст. 126-1 (вчинення домашнього насильства) Кримінального кодексу України, більша половина з яких наразі скерована до суду.

Поліцейські склали 3 369 адмінпротоколів на кривдників за фактами вчинення ними домашнього насильства (173-2 КУпАП).

За вказаний період поліцейські винесли 2 125 термінових заборонних приписів щодо кривдників, які передбачають різні обмеження для правопорушників: зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи та заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням не замовчувати факти домашнього насильства. Нагадуємо, окрім дзвінка на спецлінію «102», громадяни можуть звертатись до спеціальних служб, які покликані допомагати постраждалим від насильства, а також до українських та міжнародних організацій, де можна отримати необхідну консультацію та підтримку: