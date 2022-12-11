Повертаємося до графіка: як на Тернопільщині сьогодні вимикатимуть електроенергію

11 грудня на Тернопільщині знову діє стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії.

Про це повідомляють у “Тернопільобленерго“.

“Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для нашої області, ВАТ «Тернопільобленерго» повертається до застосування, розробленого раніше, Стабілізаційного графіка погодинних вимкнень електричної енергії (05-11 грудня).

Ознайомитись із стабілізаційним графіком погодинних вимкнень електричної енергії споживачам для кожної з груп споживачів можна на головній сторінці офіційного сайту ВАТ «Тернопільобленерго»”, – повідомляють у компанії.

Енергетики наголошують, що у період вечірнього максимуму споживання можливі відхилення від даного стабілізаційного графіка.

У ВАТ “Тернопільобленерго” закликають економити електроенергію в той період, коли вона є – це дасть змогу зменшити тривалість обмеження електропостачання.