Потрійне горе: стало відомо про загибель ще трьох Героїв з Тернополя

Ще троє захисників з Тернополя віддали життя за Україну. Про загибель наших земляків вчора повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Мужньо захищаючи Україну, на Донеччині загинув тернополянин Богдан Покітко. Йому було 33 роки.

Вірний військовій присязі, на Харківщині поліг Мельник Дмитро Петрович. Цього року Герою могло б виповнитися 40 років.

Віддав життя за Україну і 30-річний Іваніцький Іван Васильович.

Співчуваємо рідним Захисників. Сили їм пережити важку втрату.

Вічна пам’ять Героям!