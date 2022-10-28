Потрібно майже 800 тисяч гривень: маленький Давидко з Тернополя бореться із страшною недугою

Маленький тернополянин, 8-річний Давидко Ревнюк знову потребує допомоги. Дитина бореться зі страшним діагнозом – гліоз.

Хлопчик вже переніс кілька операцій із пересадки стовбурових клітин, але хворобу подолати не вдалось. Наразі батькам хлопчика потрібно зібрати непідйомну суму – 790 тисяч гривень. Мама Світлана просить про допомогу небайдужих, пише “Файне місто“.

Нагадаємо, у попередній матеріалах рубрики “Світло надії” ми писали про збір коштів Давиду. Страшну хворобу хлопчику діагностували ще у 3 роки. Гліоз характеризується пошкодженням або відмиранням нейронів у головному мозку. Мама Давидка – Світлана Ревнюк, розповідає, дитину чекає тривале лікування.

– Ми зробили уже 3 пересадки стовбурових клітин. Зараз потрібно провести десять днів медикаментозного лікування, розпочинається наше лікування уже завтра, 28 жовтня. 7 листопада ми вже маємо бути в Грузії на кисневій подушці, аби підтримати головний мозок тому, що він відмовляється працювати. Опісля – лікування продовжиться.

Сума, яка потрібна, аби врятувати дитину – непідйомна для батьків – майже 1,5 мільйона гривень. Разом із волонтерами, мама і тато Давида змогли зібрати велику частину. Однак, наразі дитині потрібно ще 790 тисяч гривень.

– Якщо ми не пройдемо це лікування, у дитини може виникнути хвороба серця та онкологія. Якщо таке станеться, шансів вилікувати Давида у нас взагалі не буде.

Мати хлопчика говорить, лікування важке, та все ж дає свій результат. Нещодавно Світлана вперше почула від 8-річного сина довгоочікуване “мама”… Рідні дитини просять допомогу усіх небайдужих, аби врятувати хлопчика. Детальніше – у відеоматеріалі.

Реквізити для допомоги

PrivatBank – 4731 2191 2327 8743 Ревнюк Світлана Вікторівна

IBAN:

UA143052990000026202746468127 – Ревнюк Світлана Вікторівна

4149 6293 5609 2304 – Ревнюк Роман Васильович

Рахунок для переказу в євро:

PrivatBank

IBAN: UA103052990262056400929081717 – Ревнюк Роман Васильович

MONO BANK – 4441114416357877 Ревнюк Світлана Вікторівна