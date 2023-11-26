У центрі Тернополя до зимових свят встановлять ялинку. Зроблять це на прохання дітей Героїв.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці нещодавно повідомив міський голова Сергій Надал. Минулого року, за результатами опитування тернополян, ялинку не ставили.

– Я маю з цього приводу власну думку, але є діти – наші тернопільські діти, діти Героїв, які віддали життя на війні, діти Захисників, які зараз на фронті, і вони висловлюються за встановлення ялинки, – повідомив Сергій Надал. – Можливо через те, що минулого року їздили в сусідні міста, щоб побачити прикрашену ялинку. Можливо через те, що їм дуже потрібне різдвяне диво. І саме діти наших Героїв запропонували, щоб ця ялинка стала символом нашої майбутньої Перемоги, а маленькі тернополяни зможуть долучитися до прикрашання ялинки, власноруч зробивши разом з вчителями патріотичні іграшки.

Міський голова також наголосив, що кошти на ялинку з міського бюджету витрачатися не будуть. Штучна ялинка куплена вже давно, уся святкова ілюмінація теж. Витрати на електроенергію готові взяти на себе небайдужі підприємці. Якщо не буде електроенергії, ялинка теж не світитиме.

Монтаж центральної міської ялинки, за словами директора КП «ТЕрнопільміськсвітло» Олега Лехіцького, планують розпочати 27 листопада.

– У понеділок розпочнемо монтувати металічну конструкцію і за два-три дні будемо встановлювати штучну хвою, – розповів Олег Лехіцький «Файному місту». – Хвоя, прикраси та ілюмінація зберігаються на нашому матеріальному складі. Є більше 1500 гілочок посортовані за розмірами, всі вони мають своє місце у конструкції. Гілки не ламаються. Позаминулого року були проблеми із каркасом: ми його порівняли і пофарбували, і тепер він у доброму стані. Висота ялинки 18 метрів. Придбали ми її у 2009 році.

Прикрашатиме центр міста також святкова ілюмінація. Так, металеві цифри «2024», оздоблені гірляндами, цього року встановлять неподалік Катедри. Для підприємства вже виготовили нову цифру – «4». Вона співрозмірна з наявними цифрами і має висоту близько трьох метрів. На її оздоблення пішло майже 600 метрів гірлянди, яка минулого року прикрашала цифру «3».