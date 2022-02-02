Маленька Олівія Зубик продовжує боротися за своє здоров’я.

У дівчинки, якій ще немає і року, рак крові. Вона із батьками лікується у Туреччині. І нещодавно лікарі виявили рецидив, повідомляють Т1 Новини.

Дівчинці необхідно провести додаткові курси хіміотерапії. Їхня вартість – понад 50 тисяч євро. Тому родина знову звертається за допомогою до небайдужих.

Нагадаємо, захворювання в Олівії виявили наприкінці серпня 2021 року. Тоді родина так само звернулася до небайдужих, аби зібрати кошти на лікування. Завдяки спільній допомозі суму зібрали за місяць.

Реквізити для допомоги у лікуванні маленькій Олівії:

ПриватБанк:

5168 7451 0455 5179 Зубик О. В. (мама)

Монобанк:

5375 4141 3167 7576 Зубик Т. В. (тато)

USD

IBAN UA673052990000026201907086112

4149499382866422

ZUBYK OKSANA (мама)

EUR

IBAN UA403052990000026206907087398

5168745105497363

ZUBYK OKSANA (мама)

WesternUnion, Money Gram, RIA, IntelExpres, Welsend, Meest, Sigue, PrivatMoney

Zubyk Oksana, Ukraine