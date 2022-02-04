У Підволочиську попрощались із Сергієм Кушніром. Серце чоловіка перестало битися на 38 році життя. Та він встиг багато зробити — захистити сім’ю і країну від ворога. А ще — врятувати побратима.

Сергій в 2014-му пішов добровольцем у батальйон “Донбас”, воював під Іловайськом. Там порапив у полон, рятуючи життя іншого військового, ідеться в сюжеті Т1 Новини.

В полоні Сергій був майже 5 місяців. Згодом після обміну полоненими, він відпочив і пішов у 131-й Окремий розвідувальний батальйон. Його командир розповідає, Сергій Кушнір був хоробрим та сміливим, добрим і чуйним.

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Військовий брав участь у будівництві нових фортифікаційних споруд, що допомогло українським бійцям просунутись вперед. У розвідці служив понад рік. Згодом звільнився, повернувся додому, до дружини та двох дітей. Помер для усіх неочікувано й дуже раптово. Вічна пам’ять.