Нові обмеження адаптивного карантину розпочнуть діяти в Україні з шостого грудня.

Відповідні зміни до Постанови №1236 Кабінет Міністрів України вніс 24 листопада. Детальніше про них розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко.

– У більшості обмеження стосуватимуться невакцинованих людей, – сказала Ольга Ярмоленко. – У жовтій зоні забороняється навчання у середньо-освітніх навчальних закладах де не всі працівники вакциновані однією дозою, якщо в класі виявлено 50% хворих – забороняється навчання в класі. Заборонено відвідування театрів, кінотеатрів, закладів громадського харчування, фітнес-клубів тощо. Заборонені перевезення міжміські і міжрегіональні. Ці обмеження не будуть застосовуватися якщо у цих закладах 100% будуть вакциновані всі працівники, або матимуть жовтий чи зелений ковід-сертифікат, довідки про одужання від ковіду чи негативний ПЛР-тест. Те ж саме стосується відвідувачів. У «червоній» зоні всі працівники та відвідувачі повинні мати зелений сертифікат про вакцинацію, жовтий не діятиме, або ж довідку, яка діє 105 днів з моменту одужання. Уряд зробив це для того, щоб зменшити навантаження на медичні заклади, де лікуються, у даному випадку на Тернопільщині, невакциновані пацієнти, і щоб вберегти здоров’я самих громадян.

Ольга Ярмоленко зауважила, що відповідальність за порушення правил карантину несуть власники закладів. На вході у заклади громадського харчування повинен бути працівник, який буде вимірювати температуру і перевіряти наявність сертифікату. Якщо перевірка виявить, що в закладі є з числа працівників або відвідувачів невакциновані чи не мають довідки, тоді власнику загрожує штраф у розмірі від 34 до 70 тисяч гривень.