Мобільні групи у Тернополі на дотримання правил карантину перевіряють ринки та магазини. У разі порушень притягуватимуть до відповідальності продавців і покупців.

У складі мобільних груп працюють поліцейські, муніципальні інспектори, фахівці держпродспоживслужби. Зокрема, вони відстежують дотримання маскового режиму, наявність санітайзерів, захисних щитків. Щодо порушників складають адміністративні протоколи на місці.

“Ми підтримуємо заходи щодо посилення контролю за виконанням обмежень карантину. Оскільки відповідно до проведеного аналізу за січень-лютий цього року, об’єкти, які часто потрапляли в поле зору порушників, часто не реагували на жодні зауваження. Зараз все залежить від самих людей, від підприємців, чи дозволяють вони собі порушувати карантинні вимоги. Ми не можемо вберегти себе щодо “червоної” зони, оскільки такі рішення місцевими комісіями не приймаються. Постанови, які були виписані головним державним санітарним лікарем України, їх ніхто не скасовував. Щодо кожного суб’єкта господарювання діє окрема постанова, кожен може ознайомитися”, – наголосив начальник міського управління держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Додамо, лише цього року у Тернополі через недотримання маскового режиму оштрафували понад шістсот людей. Наразі поліціянти до відповідальності можуть притягувати за таке порушення на місці.