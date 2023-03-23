Катерина Реп’яхова наважилася на зміни у зовнішності за допомогою хірурга.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова показала перші результати пластичної операції, яку зробила днями. Про це повідомляє ТСН.

Так, хірург, який робив блогерці ринопластику і ліпофілінг підборіддя показав, який після операції має вигляд ніс Реп’яхової. Зокрема, лікар показав, що зникло роздвоєння кінчика носа, чого так бажала Катерина. Також спеціаліст зазначив, що кінчик носа опускатиметься протягом реабілітації, яка триватиме приблизно рік.

Своєю чергою, Реп’яхова поділилася, що дуже щаслива, що наважилася на цю операцію. Катерина зізналася, що її дуже бентежило її друге підборіддя, яке, за її словами, стало ще більшим після пологів.

“В мене дуже коротке підборіддя і через це з’явилося друге, достатньо було трохи нахилити голову. Мені добавили мій жир з живота і зробили довшим. Але ця процедура не робить його набагато довшим. Скоріш за все, я згодом поставлю імплант”, – поділилася Реп’яхова.