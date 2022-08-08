У Залізцях, що на Тернопільщині, стартував другий етап археологічних досліджень. Вже у перший день розкопок науковці виявили багато цікавих артефактів.

“Дякуючи нашим Героям із ЗСУ, що боронять наше небо і стримують орду варварів на сході країни, ми маємо можливість продовжити археологічні дослідження у Залізцях! Експедиція складається виключно із волонтерів з числа студентів які проходили тут практику! Все таки, археологія – це захопливо і романтично! Сьогодні, перший день другого етапу цьогорічних досліджень і вже з перших годин маємо вражаючу кількість матеріалів XVII-XVIII ст”, – повідомили у Залозецькому краєзнавчому музеї.

Зокрема, сьогодні вранці на місці розкопок виявили фігуру янгола.

“Ранки в понеділок на розкопі все ж таки бувають добрі! Нам посміхнувся ангел доби бароко! Працюємо в правильному напрямку, все буде Україна!”.