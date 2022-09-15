Вартість евакуації транспортних засобів, які припарковані на вулицях міста з порушенням правил дорожнього руху, подорожчала у Тернополі.

Наказ про підняття послуги видав начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук. На черговому засіданні виконавчого комітету 14 вересня цей наказ погодили.

– Подані управлінням розрахунки є економічно обґрунтованими, – прокоментував Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Було замовлено аналіз фінансового стану дочірнього підприємства «Сервіс ТЕТ», яке надає такі послуги. Його провела незалежна організація та рекомендувала встановити вищу ціну. Підняття вартості евакуації транспортних засобів проведено з врахуванням подорожчання дизпалива та паливно-мастильних матеріалів. Також додатково проаналізували новий тариф фахівці управління економіки міськради. Це рішення ми приймаємо з метою забезпечення належної роботи комунального підприємства «Тернопільелектротранс» та ДП «Сервіс ТЕТ» КП «Тернопільелектротранс».

Встановлення вартості евакуації транспортних засобів регулюється рішенням виконкому, яке було прийняте у липні цього року «Про врегулювання питання встановлення розміру плати». 12 вересня виконком вніс зміни до третього пункту цього рішення і тепер воно звучить так: «Зобов’язати управління транспортних мереж та зв’язку приймати та виносити на погодження виконавчого комітету міської ради накази про встановлення розміру плати за транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальні майданчики (стоянки)». Раніше управління мало право приймати такі накази без погодження виконкому.