Керівники управлінь та відділів міської ради традиційно у грудні звітують про виконану впродовж року роботу. Такі звіти заслуховують на засіданнях виконавчого комітету. Якщо виникають запитання або зауваження, то їх озвучують керівникам.

Попередньо інформацію про роботу того чи іншого управління перед розглядом на виконкомі подають у письмовому вигляді, і члени виконавчого комітету мають ознайомитися з нею. Цього року задля економії часу та ефективної роботи, більшість звітів не засіданнях не озвучували, а одразу переходили до запитань і зауважень. Утім, їх також майже не було. Тому всю інформацію брали до відома, і дякували керівникам за проведену роботу.

Під час звіту начальника управління муніципальної інспекції міський голова Сергій Надал поцікавився скільки коштів надійшло до бюджету за порушення правил паркування. Ігор Максимів повідомив, що по винесених постановах за десять місяців цього року до міського бюджету надійшло 7 144 254 гривні. За аналогічний період 2022 року було сплачено 6 454 344 гривні штрафів, а за весь минулий рік – 7 531 798 гривень.

У підготовленому звіті також зазначено, що за 10 місяців цього року інспектори з паркування за порушення Правил паркування виписали 16 989 адміністративних постанов. За аналогічний період 2022 року їх було 17 479, в всього за минулий рік – 20 689 постанов. Транспортні засоби, які суттєво перешкоджали проїзду автомобілів або проходу пішоходів, евакуювали на арештмайданчик. За 10 місяців 2023 року евакуювали 278 транспортних засобів. За такий же період минулого року на арештмайданчик доставили 681 транспортний засіб, а за весь 2022 рік – 739 автомобілів. Начальник муніципальної інспекції Ігор Максимів зазначає, що зменшення кількості винесених адміністративних постанов, незважаючи на постійну роботу сектору, пов’язана зі зменшенням кількості порушень у сфері паркування транспортних засобів у результаті підвищення рівня правової свідомості водіїв та ступеня правопорушень. Також збільшилась кількість порушень, які усуваються водіями на місці.

Здебільшого інспектори з паркування працюють у центральній частині міста, біля ринків на вулицях Шептицького і Торговиця. Також вони постійно реагують на повідомлення мешканців, які надходять в управління на Вайбер. В цьому році інспектори також розпочали притягувати до адміністративної відповідальності за несплату за паркування транспортних засобів на майданчиках для стоянки автомобілів. На час звітування вже було винесено 21 адміністративну постанову.