Тернопільські перевізники звернулися до міської ради з вимогою підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Перевізник Юрій Лагіш розповів Суспільному, що за день один автобус перевозить 600 пасажирів. За його розрахунками, проїзд має коштувати приблизно 20 гривень.

“Маємо реальність життя, що останній раз тарифи в Тернополі змінювали у 2021 році. З того часу все подорожчало. В першу чергу, зросло дизельне пальне, яке є основою тарифу. Воно подорожчало майже на 100%. У 2021 році літр дизелю коштував 28 гривень, а зараз вже 52-54 гривні. Також зросла заробітна плата. Подорожчали запчастини та шини. Протягом трьох років все здорожчало”.

“Складові розрахунків — дизельне пальне, заробітна плата працівників, яка в 2021 році становила 6 тисяч, а зараз 20 тисяч. Запчастини здорожчали відповідно до долара. Тоді долар коштував 28 гривень, а зараз — 41, відповідно, маємо ріст ціни в гривнях”, —говорить Юрій Лагіш.

Перевізник Андрій Намака також подав від свого підприємства звернення до міськради про підвищення ціни за проїзд.

“Ми змушені були звернутися до мера з проханням про підняття тарифу, оскільки транспорт зараз на межі існування. Ми постаралися його оновити, але зараз все одно немає можливості його використовувати. Для розуміння, оновлений транспорт потребує більших капіталовкладень, більшої заправки та вищих зарплат для водіїв. Наше підприємство придбало 8 автобусів МАН, а один автобус на 200 кілометрів шляху затрачає 110 літрів пального. За теперішніми цінами у понад 50 гривень за літр, витрачається на нього майже 6 тисяч гривень”.

За коментарем Суспільне звернулося до Тернопільської міської ради. Начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук каже, звернення тернопільських перевізників розглядають спільно з управлінням економіки.

“У червні всі перевізники звернулися до міської ради, до міського голови з проханням змінити тарифи й подали свої розрахунки. Ці дані зараз опрацьовує наше управління спільно з управлінням економіки. Щодо цифр, то були подані різні розрахунки. Це залежить від собівартості перевезень, у кожного підприємства вона різна. Згідно поданих розрахунків, це орієнтовно від 15-16 гривень за поїздку до 19-20 гривень. Ми зараз разом опрацьовуємо ці розрахунки, потім уніфікуємо їх та подамо на розгляд виконавчого комітету пропозицію щодо зміни вартості проїзду громадського транспорту в Тернополі”.

За словами Олега Вітрука, також планують провести громадські слухання. Зараз за проїзд у громадському транспорті “Соціальною картою тернополянина” пасажири оплачують 8 гривень, електронним квитком — 9 гривень, розрахунок безконтактною банківською картою, телефоном або разовим проїзним квитком — 10 гривень.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з тернополянами щодо можливого підвищення вартості проїзду.

“Оплачувала квиток банківською картою, тому, якщо будуть підвищувати ціни, то буде не дуже зручно”, — сказала тернополянка Наталія Гудзь.

“Вважаю, що підняти плату за проїзд можна, бо ростуть тарифи за світло, потрібно збільшувати зарплати водіям, кількість рейсів зменшується. Тому вважаю, що треба. Зараз оплачую “Картою тернополянина”, то виходить 9-10 гривень. Вважаю, що до 15 гривень буде допустимо”, — говорить тернополянин Артем Брижа.

“Навіть, якщо буде вартість 15 або 18 гривень, то це трохи забагато”, — каже тернополянин Ігор Заблуда.

Оксана Цвик, Тетяна Панченко