Почаївська Лавра УПЦ МП отримує фінансову допомогу від держави на оплату постачання природного газу, хоча й декларує багатомільйонні доходи.

У січні стартові ціни на природний газ на Українській енергетичній біржі зросли на 21%. Місячні тарифи, які пропонували окремі з трейдерів, сягають аж 60 гривень за кубометр.

І хоча держава компенсує значну частину витрат за газопостачання для населення, більшості споживачів з числа юридичних осіб доведеться платити ринкову ціну за блакитне паливо. Виняткову знижку мають установи соціальної сфери, підприємства харчової промисловості, неприбуткові структури. Пільговий тариф отримали і релігійні організації.

Згідно розпорядження від 11 жовтня 2021 року №1234-р «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Кабінет Міністрів України одобрив укладання договорів постачання природного газу релігійним організаціям відповідно до примірного договору ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за ціною, значно нижчою ринкової – 16,554 грн. за кубометр.

З проханням про цю знижку до Кабміну зверталась Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, оскільки парафіяльні основні витрати на опалення храмів лягають на плечі простих вірян.

У липні минулого року на чернецькому з’їзді УПЦ МП у Почаївській Лаврі монахи Московського патріархату просили керівництво держави надати такі ж пільги і для монастирів, оскільки ті нібито є «неприбутковими» організаціями. Тож тепер український бюджет компенсує частину вартості російського газу для російської церкви.

Втім, як виявилось, доходи Почаївської лаври є не такими вже й мізерними. За даними державного Інтернет-порталу data.gov.ua, за карантинний 2020 рік, коли кількість паломників, а відтак – жертводавців, була доволі низькою, Почаївський монастир задекларував 14 965 300 гривень доходів (Києво-Печерська лавра – 32 847 700 гривень, Святогірська – 17 337 000 гривень).

Тим не менш, повідомляючи про статки обителі керівництво Почаївського монастиря, вочевидь, було не до кінця щирим. Адже за аналогічний період лише єдиний у Тернополі храм УПЦ МП на вулиці Коновальця заробив на 4 мільйони гривень більше – 19 950 000, хоча й не має такого великого господарства, готелів і торгових точок з ювелірними виробами і вином, як у лаврі.

Для порівняння, подібний за значимістю Марійський духовний центр УГКЦ у Зарваниці за той же рік задекларував дохід у понад мільярд гривень – 1 222 193 000. Проте, на відміну від УПЦ МП, в обмін на тарифні пільги греко-католицьке духовенство не толерує серед вірян колабораціонізм в умовах російської окупації.

Нагадаємо, згідно даних Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Почаївська лавра стала генеральним підрядником у будівництві автомийки на території одного із автозаправних комплексів у Києві.