Почаївська Лавра стала підрядником у реконструкції однієї із автозаправок у столиці.

Згідно дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Почаївська Свято-Успенська Лавра буде підрядником у реконструкції одного із автозаправних комплексів у Києві. Про це йдеться на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Будівельні роботи щодо «реконструкції автозаправного комплексу в частині влаштування мийки самообслуговування» погодили одному із приватних підприємств столиці, яке у травні 2020 року підпасало відповідний договір із Почаївською Лаврою УПЦ МП. Сума контракту при цьому не розголошується.

Наданню дозволу на реконструкцію передувало проведення аж 7 перевірок проекту, проте питань щодо монастиря УПЦ МП у якості підрядника у експертів вочевидь не виникло.

Слід зауважити, що ще у липні минулого року на чернецькому з’їзді УПЦ МП у Почаївській Лаврі монахи просили керівництво держави знизити оподаткування та тарифи на енергоносії для монастирів, оскільки ті нібито є «неприбутковими» організаціями.

Нагадаємо, на Тернопільщині продовжується активне будівництво храмів УПЦ МП, яке фінансує мережа автозаправок «БРСМ-Нафта».