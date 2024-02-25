Відійшов у вічність уродженець Шумська, учасник бойових дій Микола Васильович Урбанський.

Микола Урбанський народився у 1966 році в Шумську, навчався у місцевій школі. Був відмінником, дуже любив спорт та мав багато друзів. Після навчання певний час проживав у Києві, пізніше переїхав у Гадяч Полтавської області. Попри заборону, ще з дитинства цікавився національно-визвольним рухом, багато досліджував боротьбу УПА, був щирим патріотом своєї землі.

Учасник АТО. Нагороджений “Медаллю за участь у бойових діях”.

“Він понад усе любив свою землю, свій народ та мріяв, що Україна стане квітучою державою.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Захисника.

Вічна пам’ять та слава Герою!”, – ідеться у зверненні з приводу трагедії на сторінці Шумської громади.