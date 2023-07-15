Ігнорування правилами безпеки, довірливість, безпечність та небажання перевірити інформацію самостійно стали причиною того, що дві жительки Тернопільщини втратили гроші, які були на їхніх банківських картках.
Спосіб втрати грошей в обох випадках ідентичний. До потерпілих 13 липня на мобільний зателефонували невідомі. Чоловіки представилися працівниками банку і повідомили, що з карток невідомі намагаються зняти гроші.
Жінки без вагань надали невідомим усі особисті дані, а після того, як додзвонювач “допоміг” їм захистити електронний гаманець, у них щезли всі гроші.
Тернополянка втратила 32606 гривень, а в уродженки Кременеччини з двох карток зникло 68340.
Зрозумівши, що їх обдурили, потерпілі звернулися до поліції, аби ті допомогли повернути втрачене. Та чи вдасться це зробити – невідомо, бо гроші, як правило, зловмисники одразу перекидають на інші рахунки, переводять у криптовалюту чи знімають.
У цьому випадку єдине, що зв’язує два злочини це те, що невідомі дзвонили з номера, який починається (044), а це код номера Києва.
Правоохоронці неодноразово наголошували, що систему безпеки банку зламати неможливо, але завжди є ймовірність «подарувати» злодієві гаманець і вчасно не помітити, ввести свої дані на шахрайському сайті, довіритися комусь під впливом негативних емоцій чи сказати зайве.