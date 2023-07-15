Понад сто тисяч гривень виманили шахраї у двох мешканок Тернопільщини

Ігнорування правилами безпеки, довірливість, безпечність та небажання перевірити інформацію самостійно стали причиною того, що дві жительки Тернопільщини втратили гроші, які були на їхніх банківських картках.

Спосіб втрати грошей в обох випадках ідентичний. До потерпілих 13 липня на мобільний зателефонували невідомі. Чоловіки представилися працівниками банку і повідомили, що з карток невідомі намагаються зняти гроші.

Жінки без вагань надали невідомим усі особисті дані, а після того, як додзвонювач “допоміг” їм захистити електронний гаманець, у них щезли всі гроші.

Тернополянка втратила 32606 гривень, а в уродженки Кременеччини з двох карток зникло 68340.

Зрозумівши, що їх обдурили, потерпілі звернулися до поліції, аби ті допомогли повернути втрачене. Та чи вдасться це зробити – невідомо, бо гроші, як правило, зловмисники одразу перекидають на інші рахунки, переводять у криптовалюту чи знімають.

У цьому випадку єдине, що зв’язує два злочини це те, що невідомі дзвонили з номера, який починається (044), а це код номера Києва.

Правоохоронці неодноразово наголошували, що систему безпеки банку зламати неможливо, але завжди є ймовірність «подарувати» злодієві гаманець і вчасно не помітити, ввести свої дані на шахрайському сайті, довіритися комусь під впливом негативних емоцій чи сказати зайве.