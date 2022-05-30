Понад сто років чекала свого часу: на Тернопільщині знайшли гранату часів Першої світової війни

Перша світова війна нагадала про себе небезпечним «подарунком».

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

28 травня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління, після детального обстеження території, вилучено та знешкоджено в безпечному місці ручну гранату зразка 1915 року часів Першої світової війни, виявлену напередодні у Теребовлі.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

“Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!“