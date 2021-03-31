За тиждень у Тернополі поліціянти склали понад 120 постанов через порушення карантину.

Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. У більшості порушення стосувалося перебування без масок у громадських місцях.

У Тернополі посилили контроль за виконанням правил карантину. Відстежують ситуацію в місті мобільні групи, у складі яких працюють поліціянти, муніципальні інспектори, фахівці держпродспоживслужби.

«Ми запровадили посилені заходи і разом з муніципальною інспекцією, держпродспоживслужбою проводимо перевірки. За тиждень було складено 120 постанов, здебільшого вони стосувалися перебування без засобів індивідуального захисту у громадських місцях. Вкотре наголошую: є відповідальність за перебування без масок у громадських місцях. Притягувати до відповідальності можна на місці», – наголосив Сергій Осадца.

Нагадаємо: штраф за перебування у громадських місцях без маски або респіратора становить від 170 до 255 грн. Засоби індивідуального захисту повинні прикривати і рот, і ніс. У разі неправильного носіння теж можуть застосовуватися штрафи.