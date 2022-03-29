Понад шість тисяч тернопільських школярів виїхали за кордон. Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Діти можуть продовжувати навчання дистанційно.

Більше трьохсот школярів з південно-східних областей долучилося до навчання у школах Тернополя. Під час навчального процесу заклади освіти використовують платформи «Єдина школа», «Моя школа», «Moodle».

«В умовах війни освіта – це інструмент національного супротиву. З 14 березня відновлено дистанційне навчання в закладах освіти громади. 11 березня 89 дітей з числа тимчасово переміщених були зараховані до закладів освіти. Але сьогодні таких учнів вже більше 300. Щоденно управління освіти і науки здійснює моніторинг щодо кількості дітей – переселенців. 6179 дітей шкільного віку виїхали за кордон. Але долучитися до навчання вони можуть з будь-якої країни. Закладам освіти громади для здійснення дистанційного навчання рекомендовано використовувати платформи «Єдина школа», «Моя школа», «Moodle» та надано перелік додаткових інструментів дистанційного навчання для широкого використання педагогами в освітньому процесі. Волонтерський рух продовжує свій поступ. Освітяни роблять все можливе, щоб допомогти нашим захисникам і тим, хто приїхав в Тернопіль з територій, де йдуть запеклі бої», – зазначила Ольга Похиляк.

Додамо, у тернопільських школах прихисток надають переселенцям. Тимчасово переміщені особи вже проживають у школах: № 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 26, 27, 28 та у Галицькому коледжі ім. В. Чорновола.