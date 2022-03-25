На Тернопільщині статус внутрішньо переміщених осіб отримали понад 5 тис. людей.

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка. За його словами, Уряд розширив перелік регіонів, жителі яких можуть отримати такий статус.

Відповідно до законодавства, внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які були змушені покинути своє постійне місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації.

«Постановою Кабінету Міністрів, Уряд розширив перелік тих територій, з яких люди переміщуються в нашу область, вважаються внутрішньо переміщеними. Це 13 областей і місто Київ. Можна отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Також постанова розширює канали подання документів для отримання такої довідки. Раніше така довідка видавалася лише на підставі звернення до органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій. Звернення може здійснюватися до відповідальних осіб сільських, селищних рад, через центри надання адміністративних послуг. З 24 лютого видано довідки внутрішньо переміщеним особам вже понад п’яти тисячам людей, які перемістилися з областей, де відбуваються бойові дії», – зазначив Олег Воронка.

На отримання довідки і внесення інформації до Єдиної бази даних ВПО мають право особи, які перемістилися з 24 лютого 2022 року з таких областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, а також м. Київ. Для отримання довідки особа повинна звернутися за місцем свого фактичного перебування до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженої особи територіальної громади чи центру надання адміністративних послуг. На сьогодні таку довідку в Тернопільській області отримало понад 5 тис. внутрішньо переміщених осіб.