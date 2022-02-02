На Тернопільщині 5455 дітей від 6 місяців до 6 років планують вакцинувати від поліомієліту.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, це стосується дітей, які пропустили одну чи більше доз щеплення за Національним календарем.

Поліомієліт – це невиліковне захворювання, проти якого немає ліків. Єдиним і безальтернативним захистом є вакцинація.

“Перший етап вакцинальної кампанії охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем. Сьогодні на Тернопільщині 5455 дітей, які з певних причин пропустили одну чи більше, необхідних до віку, доз щеплення. З батьками цих дітей будуть контактувати сімейні лікарі. Проведення першого етапу дозволить захистити дітей від невиліковного паралічу, у разі якщо вони інфікуються поліовірусом. Для першого етапу кампанії буде використана інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) французького виробництва у монодозних чи багатодозних флаконах. Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів.

Держава закупила понад 400 тис. доз такої вакцини для покриття загальних потреб і проведення першого етапу імунізації в межах кампанії”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, вакцинація від поліомієліту внесена у перелік обов’язкових, гарантованих державою щеплень. Їх можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров’я України.