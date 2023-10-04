З п’ятого жовтня на вулиці Замковій розпочнуть заміну контактної мережі тролейбусної лінії. У зв’язку з цим рух транспорту буде ускладнений. Рішення про часткове перекриття руху прийняли на засіданні виконавчого комітету четвертого жовтня.

– Цим рішенням ми дозволяємо комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» частково обмежити рух транспорту по вулиці Замковій з 5 жовтня до 17 листопада з короткостроковим та повним перекриттям руху транспорту для виконання робіт, – повідомив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Для заміни контактної лінії необхідно використовувати спеціалізований транспорт, тому будуть періоди коли проїзд цією вулицею на декілька хвилин перекриватимуть повністю, але здебільшого рух буде перекритий по окремій полосі. Громадський транспорт курсуватиме без змін.

На час ремонту на вказаній ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. У міській раді просять водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.