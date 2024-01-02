Внутрішньо переміщені особи Тернопільщини у 2023 році отримали понад 1 млрд гривень допомоги на проживання.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

На кінець 2023 року в Тернопільській області проживало 73247 внутрішньо переміщених осіб, з них: 21156 дітей; 2751 особа з інвалідністю; 11456 осіб пенсійного віку.

За поданням місцевих управлінь соціального захисту населення, Міністерством соціальної політики України з початку звітного року виплачено допомогу на проживання в сумі 1,01 млрд гривень (з початку дії постанови – 2,91 млрд гривень).

З метою налагодження комунікації між волонтерськими, благодійними, громадськими організаціями та державними інстанціями 3 лютого 2023 року при обласній військовій адміністрації створено раду з питань внутрішньо переміщених осіб.

Також ради з питань ВПО створено в Кременецькій, Тернопільській, Чортківській районних військових адміністраціях та у 24 територіальних громадах області.

На сьогодні вже створено дашборд із даними щодо наданої допомоги міжнародними та місцевими неурядовими організаціями. Усі охочі партнери мають змогу долучитися до проєкту та оприлюднювати дані щодо уже наданої гуманітарної допомоги в територіальних громадах Тернопільської області. Цей дашборд розміщений у відкритому доступі на офіційних ресурсах адміністрації.