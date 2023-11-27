Понад дві тисячі населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду

Через негоду знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, передають Українськi Новини.

“У країні вирує негода. Через шквальний вітер, сніг, заметіль потерпають 16 областей. Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Також через негоду фіксуються знеструмлення у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у Одеській області найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.