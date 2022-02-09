Понад двадцять тисяч жителів Тернопільщини інфікувалися коронавірусом протягом місяця. За інформацією обласного лабораторного центру, щодоби у краї фіксують до тисячі нових хворих.

Більшість інфікованих лікуються амбулаторно. У лікарні в основному госпіталізують важких хворих. Наразі таких в області — близько дев’ятсот. Вони потребують кисневої підтримки.

“Протягом місяця ми зафіксували понад двадцять тис. хворих. У листопаді, коли був пік, ми фіксували близько десяти тисяч хворих. Тобто зараз майже удвічі більше хворих, ніж ми мали у листопаді. Омікрон легко передається. Тут має особливе значення, як люди дотримуються карантинних вимог. Це стосується дотримання маскового режиму, дистанції, миття рук. У Тернопільській області розгорнуто 2054 ліжка, там знаходиться близько дев’ятсот хворих. Завантаженість ліжок складає 48%. Всі ліжка, які розгорнуті, забезпечені киснем. Більшість із теперішніх хворих рідше потрапляють у стаціонари. Більшість з них все ж таки є вакциновані. Вакцина допомагає перенести захворювання у більш легкій формі. Також вона захищає від потрапляння до лікувальних закладів, до реанімацій, запобігає летальним випадкам”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, сьогодні в області зафіксували більше тисячі нових хворих на COVID-19. Також сталося 9 летальних випадків із підтвердженим діагнозом коронавірусу: померлим від 62 до 91 року.