29 березня фахівцями групи піротехнічних робіт ДСНС вилучено в полі поблизу села Тростянець Залозецької територіальної громади Тернопільського району та знешкоджено в безпечному місці одну реактивну міну РМ -158 мм часів Другої світової війни.

Того ж дня піротехніки провели обстеження території поблизу села Беримівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району, де виявили та вилучили 21 реактивну міну РМ -158 мм часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки зосередили у безпечному місці для подальшого знешкодження.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!