Понад дев’ять тисяч постанов через неправильне паркування винесли у Тернополі від початку року

На вулицях міста продовжують працювати інспектори з паркування управління муніципальної інспекції, які штрафують власників транспортних засобів, виносять постанови, розглядають справи щодо порушення правил паркування, а також здійснюють евакуацію транспортних засобів та переміщують їх на штрафмайданчик.

Так, від початку цього року інспекторами винесено 9 133 адміністративних постанови власникам транспортних засобів за порушення ст.122 КУпАП. Зокрема, за шість місяців 2023 року інспекторами евакуйовано та переміщено на арештмайданчик 169 автомобілів, які суттєво перешкоджали проїзду інших транспортних засобів або проходу пішоходів.

Завдяки роботі інспекторів з паркування стало значно менше порушень водіями правил паркування та майже ліквідовано масовість порушень на центральних вулицях міста, а саме: вул. Миколи Пирогова-Шпитальна (біля КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»), на бульв. Тараса Шевченка, перехресті вул. Степана Качали – Юліана Опільського – вул. Камінна, площа Героїв Євромайдану, вул. Торговиця (біля ТРЦ «Орнава»), вул. Івана Франка та вул. Старий Поділ.

Також працівники муніципальної інспекції звертають увагу та фіксують порушення паркування на зелених зонах та у дворах багатоквартирних будинків.

Про факти порушень водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів тернополяни можуть повідомляти в управління муніципальної інспекції за номером +38 (073) 015 1481 (Viber) із фотофіксацією та зазначенням адреси для подальшого реагування інспекторів з паркування , відповідно до повноважень.