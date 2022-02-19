Понад десять тисяч бустерних доз вакцини від COVID-19 ввели мешканцям Тернопільщини.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Серед тих, хто щепився втретє – близько трьох тисяч медичних працівників.

Бустерну дозу вакцини можуть отримати також ті жителі краю, які перехворіли на COVID-19. Втім, після хвороби має пройти не менше 28 днів. «Бустерна доза проводиться через 28 днів до 105 днів після перенесення захворювання. Рекомендується бустерну дозу проводити РНК-вакцинами, але також дозволяється робити бустерну дозу і Коронаваком. Бустерну дозу можуть отримати ті особи, які завершили повний курс вакцинації. Таким чином людина може підсилити захист від хвороби, попередити важку форму. Бустерну дозу можна отримати у будь якому центрі вакцинації, пункті щеплення», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Загалом в області від коронавірусної інфекції вже зробили близько 800 тис. щеплень від COVID-19. Втім, завершили курс вакцинації другою дозою 35% населення.