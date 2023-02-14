Соціологічні дані показують, що на сьогодні понад 90% українців упевнені в перемозі України над РФ й не готові йти на жодні територіальні поступки.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Він зазначив, що Україна 2022 року здивувала всіх — і себе саму, і західних партнерів, не злякавшись повномасштабної війни і почавши запеклий опір.

“Але перед повномасштабним вторгненням ми кілька разів ставили запитання, чи готові українці в разі повномасштабного вторгнення пробувати чинити опір ворогові, брати в руки зброю тощо. І понад 30% українців ще до вторгнення говорили, що вони готові саме зі зброєю в руках захищати свою землю. І, що важливо, протягом цього року показник не зменшився. Насправді ми не тільки бачимо збільшення оптимізму серед українців. Українці не тільки вірять, що це наша праведна справа — захищати свою землю. Ми ще впевнені в успіху, і навіть обстріли міст, знищення енергетичної інфраструктури, залякування нас ядерною зброєю насправді не налякали українців”, — сказав соціолог.

Він назвав показовим приклад із формуванням “Гвардії наступу” — штурмових бригад, основним напрямком яких стане звільнення окупованих Росією територій.

“Минув рік, багато людей побачили всю жорстокість цієї війни. Але ми бачимо тисячі добровольців, які готові йти саме в штурмові бригади. І це дуже важливо для нашої країни, для наступу. Тобто, як соціологи, ми бачимо збільшення оптимізму і віру у свою країну. Українці вірять, що ми переможемо, і ця віра начебто мотивує нас далі чинити опір ворогу, який, звісно, має дуже сильний вигляд. Але ми розуміємо, що ми можемо чинити опір, і ми будемо продовжувати це робити, незважаючи ні на що”, — сказав Грушецький.

За його інформацією, одразу після вторгнення військ РФ в Україну понад 90% українців повідомляли про впевненість у перемозі своєї країни над агресором. Станом на грудень 2022 року впевненість у перемозі України становить 95%.

“І цей показник насправді був стабільний протягом усього року, навіть попри деякі дуже важкі перші місяці або початок літа 2022 року, коли дуже була важка ситуація, оскільки не прийшла ще вся необхідна техніка та озброєння від наших союзників. Навіть у цей період впевненість була та ж сама. Ми протягом усього року міряємо також відношення готовність українців до територіальних поступок. Чи взагалі готові українці обміняти швидкий мир на деякі українські землі? І починаючи з травня і до грудня 80-90% українців повідомляють, що вони за жодних обставин не будуть, не готові і не підтримають будь-які територіальні поступки. Це дуже високий показник”, — повідомив соціолог.

Він зазначив, що нещодавно в Німеччині було проведено опитування про готовність населення чинити опір у разі російського вторгнення.

“Я думаю, і ви бачили результати цього опитування, де тільки близько 10%, здається, повідомляли, що вони готові зі зброєю в руках захищати свою землю. Це виглядає, звісно, показово на тлі України, де показники в кілька разів вищі. А за рік після фактичного вторгнення ми бачимо, як українці самовіддано, незважаючи ні на що, і на фронті, і в тилу чинять опір ворогу”, — сказав Грушецький.

Окремо він звернув увагу на рекордний рівень довіри українців до Збройних сил.

“Майже 100% українців, 96%, якщо були точними, наразі довіряють Збройним силам України. Це рекордний показник за довірою серед усіх інституцій. І, до речі, ще рік тому більшість українців довіряли армії, і армія лідирувала за опитуваннями. Але за цей рік стало ще більше людей, які довіряють нашим Збройним силам. У випадку президента показники довіри близько 84%. Усе залежить трохи від формулювання запитання. Але 85-90% схвалюють і довіряють йому. І цей показник теж дуже зріс від початку війни, що знову ж таки показує, що український народ уже досить зрілий і розуміє, що в цей момент нам потрібне єднання навколо військово-політичного керівництва”, — сказав Грушецький.

Соціолог зазначив, що весь цей час Росія намагається “вбити клин між політичним і військовим керівництвом”, тому моніториться сиуація, чи вірять українці в наявність конфлікту, наприклад, між Генштабом ЗСУ та Офісом президента.

“І щоб ви розуміли, 70-80% українцям не вірять, вони, навпаки, вірять, що українські військові та політики діють як узгоджена, хороша така команда з відбиття російського вторгнення. Тобто в цьому випадку українці і самі демонструють єдність і відчувають цю єдність”, — підкреслив Грушецький.