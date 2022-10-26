У зв’язку зі зниженням потужностей об’єктів живлення, сьогодні в області знову будуть застосовані аварійні відключення. Станом на 10 год 26 жовтня вимкнено понад 800 населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він зауважив, що Тернопільщина перевищує доведені норми споживання електроенергії. Через це в режим економії переведено 51 600 кВт.

“Нагадую, що енергосистема країни зазнала значних руйнувань внаслідок ракетних обстрілів. Об’єкти, які генерують електропостачання, не витримують навантаження, тому «Укренерго» доводиться коригувати його екстрено, з огляду на роботу системи.

В Україні є одна енергосистема і Тернопільщина є її частиною. Відтак, чи буде баланс у споживанні та генеруванні електроенергії залежить від усіх областей нашої держави.

Коли потужності вистачає, – світло відновлюється. Так було вчора ввечері. Зранку ж знову напруга падає і живлення не вистачає. «Укренерго» реагує на ситуацію миттєво. Це стосується, як питання відключення від електроенергії, так і його відновлення”, – пояснив очільник ОВА.